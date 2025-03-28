В Кургане областной прокурор Владислав Московских провел встречу с предпринимателями, на которой обсуждались новые законодательные нормы в сфере общепита. Речь шла, в том числе, о чеках и о маркировке безалкогольных напитков. Круглый стол был организован в одном из кафе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Участники круглого стола обсудили проблемные вопросы, связанные с применением новых законодательных требований по формированию кассовых чеков на предприятиях общепита, маркировки безалкогольных напитков с определенным уровнем содержания сахара. Также обсуждалось обустройство подъездов к придорожным объектам питания в рамках ремонта федеральных дорог», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Курганской области».
Прокурор Московских провел личный прием предпринимателей из сферы общепита. По всем поступившим обращениям организованы проверки, отметили в надзорном ведомстве.
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