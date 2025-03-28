В курганском кафе прокурор Московских обсудил с бизнесменами новые правила по чекам и напиткам. Видео

Курганский прокурор Московских провел встречу с предпринимателями общепита
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Прокурор организовал круглый стол с предпринимателями
Прокурор организовал круглый стол с предпринимателями Фото:

В Кургане областной прокурор Владислав Московских провел встречу с предпринимателями, на которой обсуждались новые законодательные нормы в сфере общепита. Речь шла, в том числе, о чеках и о маркировке безалкогольных напитков. Круглый стол был организован в одном из кафе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Участники круглого стола обсудили проблемные вопросы, связанные с применением новых законодательных требований по формированию кассовых чеков на предприятиях общепита, маркировки безалкогольных напитков с определенным уровнем содержания сахара. Также обсуждалось обустройство подъездов к придорожным объектам питания в рамках ремонта федеральных дорог», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Курганской области».

Прокурор Московских провел личный прием предпринимателей из сферы общепита. По всем поступившим обращениям организованы проверки, отметили в надзорном ведомстве. 

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В Кургане областной прокурор Владислав Московских провел встречу с предпринимателями, на которой обсуждались новые законодательные нормы в сфере общепита. Речь шла, в том числе, о чеках и о маркировке безалкогольных напитков. Круглый стол был организован в одном из кафе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Участники круглого стола обсудили проблемные вопросы, связанные с применением новых законодательных требований по формированию кассовых чеков на предприятиях общепита, маркировки безалкогольных напитков с определенным уровнем содержания сахара. Также обсуждалось обустройство подъездов к придорожным объектам питания в рамках ремонта федеральных дорог», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Курганской области». Прокурор Московских провел личный прием предпринимателей из сферы общепита. По всем поступившим обращениям организованы проверки, отметили в надзорном ведомстве. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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