Таксист ударил мужчину головой об капот чужой машины за отказ оплачивать поездку. Видео

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В происшествии разбирается полиция
В происшествии разбирается полиция Фото:

В Тюмени местный таксист жестоко ударил тюменца головой об капот чужой машины и волочил пострадавшего по земле за отказ оплачивать поездку. Видеозапись об этом появилась в социальных сетях.

«Среди белого дня. Мужчина головой бьет другого об машину. Инцидент произошел на Федюнинского 9. На видео видно, как они выходят из машины и завязываться драка у чужого авто. Слышно, как очевидцы призывают пассажира оплатить поездку, а кто-то даже предложил дать денег вместо него», — сообщают тюменцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что по данным сообщениям организовали проверку. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, участвовавших в конфликте.

Ранее в Тюмени местный житель избил свою мать, обидевшись на оскорбление. Впоследствии он сам сдался полиции.

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В Тюмени местный таксист жестоко ударил тюменца головой об капот чужой машины и волочил пострадавшего по земле за отказ оплачивать поездку. Видеозапись об этом появилась в социальных сетях. «Среди белого дня. Мужчина головой бьет другого об машину. Инцидент произошел на Федюнинского 9. На видео видно, как они выходят из машины и завязываться драка у чужого авто. Слышно, как очевидцы призывают пассажира оплатить поездку, а кто-то даже предложил дать денег вместо него», — сообщают тюменцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что по данным сообщениям организовали проверку. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, участвовавших в конфликте. Ранее в Тюмени местный житель избил свою мать, обидевшись на оскорбление. Впоследствии он сам сдался полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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