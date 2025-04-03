В Тюмени местный таксист жестоко ударил тюменца головой об капот чужой машины и волочил пострадавшего по земле за отказ оплачивать поездку. Видеозапись об этом появилась в социальных сетях.
«Среди белого дня. Мужчина головой бьет другого об машину. Инцидент произошел на Федюнинского 9. На видео видно, как они выходят из машины и завязываться драка у чужого авто. Слышно, как очевидцы призывают пассажира оплатить поездку, а кто-то даже предложил дать денег вместо него», — сообщают тюменцы в telegram-канале «ЧС Тюмень».
В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что по данным сообщениям организовали проверку. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, участвовавших в конфликте.
Ранее в Тюмени местный житель избил свою мать, обидевшись на оскорбление. Впоследствии он сам сдался полиции.
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