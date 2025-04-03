В тюменский детский лагерь запустят чертей и другую нечисть

В Тюмени на территории детского лагеря проведут хоррор-кэмп для взрослых. Программу мероприятия будут составлять под страхи тюменцев и в тематике русского фольклора. Как указано в группе организаторов, в квестах примут участие шаман, черти и другая «нечистая сила».
«Что мы уже включили в сценарий? Вас ждет настоящая территория детского лагеря, которую мы полностью арендовали для нашего события на сутки, трехразовое питание в настоящей лагерной столовой. Наша команда вникает в каждую анкету и адаптирует сценарий под ваши страхи. В программе квесты „Кощей“, „Баба Яга“, „Русалка“, черти, факелы, шаман с бубном», — указано в группе в соцсети «ВКонтакте».
Квест будет проходить ночью в лагере под Тюменью. Смена будет длиться сутки. Участникам придется в день заселения вечером сдать телефоны.
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