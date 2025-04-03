Что известно о «карманном подрядчике», который осваивает миллиарды от тюменского правительства

Любимый подрядчик тюменского правительства АО «ТОДЭП», несмотря на многомиллиардные обороты, в последние три года практически не приносит прибыли. С 2023 года чистая прибыль компании не превышает 100 миллионов рублей, а рентабельность составляет около 2,9%. Об этом сообщает система СБИС.
Корреспондент URA.RU собрал данные о компании. Самое интересное — в материале агентства.
Кому принадлежит «ТОДЭП»
Компания была основана в 2006 году. С 2012 года ее директором является Юрий Зинчук. На сайте «ТОДЭП» указано, что инициатором и учредителем дорожно-эксплуатационного предприятия выступил департамент имущественных отношений Тюменской области. Его вклад в уставной капитал «ТОДЭП» превысил 720 миллионов рублей.
Однако, по данным СБИС, в 2021 году департамент из состава учредителей вышел. Кто входит в список сейчас, неизвестно — в настоящий момент учредители компании скрыты.
Налоги и финансы
По данным налоговой службы, компания не имеет ни налоговых нарушений, ни неоплаченных долгов в бюджет. Суммы последних уплаченных взносов в системе «Прозрачный бизнес» не указываются.
При этом доходы компании по итогам 2024 финансового года составили 22,1 миллиард рублей. Расходы приблизились к этой же сумме, так что чистая прибыль «ТОДЭП» составила 98,1 миллион рублей. Отмечается, что прибыль не превышает 5,7 копеек на каждый вложенный рубль.
Суды и скандалы
За время своего существования «ТОДЭП» становился объектом множества исков, их общая стоимость превышает 750 миллионов рублей. Был даже иск о банкротстве — но он закончился отказом для истца и победой для «ТОДЭП».
В конце 2024 года любимый подрядчик правительства оказался втянут в скандал. Директор подведомственной компании попался на незаконной продаже щебня на 11,3 миллиона рублей. При этом источник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам, отмечал: фигурантов в этом уголовном деле больше, чем один. Расследование дела еще продолжается.
Ежегодно "ТОДЭП" выигрывает множество контрактов с правительством региона. В этом году портфель контрактов ключевого дорожного предприятия области уже превышает шесть миллиардов рублей.
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