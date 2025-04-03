03 апреля 2025

Что известно о «карманном подрядчике», который осваивает миллиарды от тюменского правительства

Тюменский подрядчик АО «ТОДЭП» получил мизерную прибыль в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания обслуживает и ремонтирует дороги по всей Тюменской области
Компания обслуживает и ремонтирует дороги по всей Тюменской области Фото:

Любимый подрядчик тюменского правительства АО «ТОДЭП», несмотря на многомиллиардные обороты, в последние три года практически не приносит прибыли. С 2023 года чистая прибыль компании не превышает 100 миллионов рублей, а рентабельность составляет около 2,9%. Об этом сообщает система СБИС.

Корреспондент URA.RU собрал данные о компании. Самое интересное — в материале агентства.

Кому принадлежит «ТОДЭП»

Компания была основана в 2006 году. С 2012 года ее директором является Юрий Зинчук. На сайте «ТОДЭП» указано, что инициатором и учредителем дорожно-эксплуатационного предприятия выступил департамент имущественных отношений Тюменской области. Его вклад в уставной капитал «ТОДЭП» превысил 720 миллионов рублей.

Однако, по данным СБИС, в 2021 году департамент из состава учредителей вышел. Кто входит в список сейчас, неизвестно — в настоящий момент учредители компании скрыты.

Налоги и финансы

По данным налоговой службы, компания не имеет ни налоговых нарушений, ни неоплаченных долгов в бюджет. Суммы последних уплаченных взносов в системе «Прозрачный бизнес» не указываются.

При этом доходы компании по итогам 2024 финансового года составили 22,1 миллиард рублей. Расходы приблизились к этой же сумме, так что чистая прибыль «ТОДЭП» составила 98,1 миллион рублей. Отмечается, что прибыль не превышает 5,7 копеек на каждый вложенный рубль.

Суды и скандалы

За время своего существования «ТОДЭП» становился объектом множества исков, их общая стоимость превышает 750 миллионов рублей. Был даже иск о банкротстве — но он закончился отказом для истца и победой для «ТОДЭП».

В конце 2024 года любимый подрядчик правительства оказался втянут в скандал. Директор подведомственной компании попался на незаконной продаже щебня на 11,3 миллиона рублей. При этом источник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам, отмечал: фигурантов в этом уголовном деле больше, чем один. Расследование дела еще продолжается.

Ежегодно "ТОДЭП" выигрывает множество контрактов с правительством региона. В этом году портфель контрактов ключевого дорожного предприятия области уже превышает шесть миллиардов рублей. 

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Любимый подрядчик тюменского правительства АО «ТОДЭП», несмотря на многомиллиардные обороты, в последние три года практически не приносит прибыли. С 2023 года чистая прибыль компании не превышает 100 миллионов рублей, а рентабельность составляет около 2,9%. Об этом сообщает система СБИС. Корреспондент URA.RU собрал данные о компании. Самое интересное — в материале агентства. Кому принадлежит «ТОДЭП» Компания была основана в 2006 году. С 2012 года ее директором является Юрий Зинчук. На сайте «ТОДЭП» указано, что инициатором и учредителем дорожно-эксплуатационного предприятия выступил департамент имущественных отношений Тюменской области. Его вклад в уставной капитал «ТОДЭП» превысил 720 миллионов рублей. Однако, по данным СБИС, в 2021 году департамент из состава учредителей вышел. Кто входит в список сейчас, неизвестно — в настоящий момент учредители компании скрыты. Налоги и финансы По данным налоговой службы, компания не имеет ни налоговых нарушений, ни неоплаченных долгов в бюджет. Суммы последних уплаченных взносов в системе «Прозрачный бизнес» не указываются. При этом доходы компании по итогам 2024 финансового года составили 22,1 миллиард рублей. Расходы приблизились к этой же сумме, так что чистая прибыль «ТОДЭП» составила 98,1 миллион рублей. Отмечается, что прибыль не превышает 5,7 копеек на каждый вложенный рубль. Суды и скандалы За время своего существования «ТОДЭП» становился объектом множества исков, их общая стоимость превышает 750 миллионов рублей. Был даже иск о банкротстве — но он закончился отказом для истца и победой для «ТОДЭП». В конце 2024 года любимый подрядчик правительства оказался втянут в скандал. Директор подведомственной компании попался на незаконной продаже щебня на 11,3 миллиона рублей. При этом источник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам, отмечал: фигурантов в этом уголовном деле больше, чем один. Расследование дела еще продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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