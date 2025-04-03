03 апреля 2025

«Дети ели стоя в воде»: столовую тобольской школы затопило из-за потепления

В Тобольске из-за дождя и снега затопило столовую школы №13
© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая находится на цокольном этаже здания
Столовая находится на цокольном этаже здания Фото:

Школу №13 в Тобольске затопило водой из-за таяния снега. Этой проблемой поделились родители детей в социальных сетях.

«Столовая находится в подвале куда стекает вся талая и дождевая вода. Сын сегодня пришел со школы с мокрыми ногами, говорит, ели стоя в воде», — передает мама одного из учеников в telegram-канале «Типичный Тобольск».

В администрации города информационному агентству URA.RU сообщили, что в курсе проблемы, возникшей в школе. Меры по ее устранению уже принимаются.

«Столовая находится в цокольном этаже образовательного учреждения. Да, через щели в фасаде здания просочились струйки воды. На происшествие оперативно отреагировали», — пояснили в мэрии.

В самом учреждении URA.RU также подтвердили данную информацию. Там сообщили, что в школу приходила комиссия, которая оперативно устранила проблему. Вместе с тем режим питания школьников не был нарушен. Прием пищи проходил в назначенное время.

Ранее в школе Ялуторовска ученики заметили мышь. Она упала с потолка на обеденный стол в столовой. Учебное учреждение заказало экспертизу у федеральных специалистов, которые доказали, что такие грызуны не водятся в природе и были выведены искусственно. 

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Школу №13 в Тобольске затопило водой из-за таяния снега. Этой проблемой поделились родители детей в социальных сетях. «Столовая находится в подвале куда стекает вся талая и дождевая вода. Сын сегодня пришел со школы с мокрыми ногами, говорит, ели стоя в воде», — передает мама одного из учеников в telegram-канале «Типичный Тобольск». В администрации города информационному агентству URA.RU сообщили, что в курсе проблемы, возникшей в школе. Меры по ее устранению уже принимаются. «Столовая находится в цокольном этаже образовательного учреждения. Да, через щели в фасаде здания просочились струйки воды. На происшествие оперативно отреагировали», — пояснили в мэрии. В самом учреждении URA.RU также подтвердили данную информацию. Там сообщили, что в школу приходила комиссия, которая оперативно устранила проблему. Вместе с тем режим питания школьников не был нарушен. Прием пищи проходил в назначенное время. Ранее в школе Ялуторовска ученики заметили мышь. Она упала с потолка на обеденный стол в столовой. Учебное учреждение заказало экспертизу у федеральных специалистов, которые доказали, что такие грызуны не водятся в природе и были выведены искусственно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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