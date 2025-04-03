«Дети ели стоя в воде»: столовую тобольской школы затопило из-за потепления

Школу №13 в Тобольске затопило водой из-за таяния снега. Этой проблемой поделились родители детей в социальных сетях.
«Столовая находится в подвале куда стекает вся талая и дождевая вода. Сын сегодня пришел со школы с мокрыми ногами, говорит, ели стоя в воде», — передает мама одного из учеников в telegram-канале «Типичный Тобольск».
В администрации города информационному агентству URA.RU сообщили, что в курсе проблемы, возникшей в школе. Меры по ее устранению уже принимаются.
«Столовая находится в цокольном этаже образовательного учреждения. Да, через щели в фасаде здания просочились струйки воды. На происшествие оперативно отреагировали», — пояснили в мэрии.
В самом учреждении URA.RU также подтвердили данную информацию. Там сообщили, что в школу приходила комиссия, которая оперативно устранила проблему. Вместе с тем режим питания школьников не был нарушен. Прием пищи проходил в назначенное время.
Ранее в школе Ялуторовска ученики заметили мышь. Она упала с потолка на обеденный стол в столовой. Учебное учреждение заказало экспертизу у федеральных специалистов, которые доказали, что такие грызуны не водятся в природе и были выведены искусственно.
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