Ректор курганского вуза Дубив показала старый и новый бассейны. Видео

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В Заозерном продолжается строительство бассейна КГУ
В Заозерном продолжается строительство бассейна КГУ Фото:

Ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив показала обновления в бассейне «Дельфин», а также стройку нового бассейна в Заозерном. Видео опубликовано на канале «КГУ Онлайн».

«Бассейн „Дельфин“ — любимое место отдыха наших студентов, горожан. В бассейне есть водные тренажеры, тренажеры для детей, зал для гимнастики, соленая пещера. Мы постоянно обновляем наши локации в бассейне. Совсем недавно обновили вывеску, сделали новое крыльцо», — рассказала Дубив.

В Заозерном строительство бассейна КГУ идет полным ходом. На видео показали корпус снаружи, чащу бассейна и некоторое оборудование. Ректор, обращаясь к друзьям, коллегам и студентам, объявила, что пришло время подумать над названием нового бассейна.

Ранее URA.RU писало, что сроки окончания строительства бассейна КГУ в Заозерном изменяли несколько раз. Согласно последнему дополнительному соглашению, подписанному между заказчиком и подрядчиком, сдать бассейн планируют до 30 апреля 2025 года. Стройка идет с 2022 года. За это время она замораживалась из-за проблем с грунтовыми водами, менялась стоимость контракта из-за подорожания стройматериалов.

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Ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив показала обновления в бассейне «Дельфин», а также стройку нового бассейна в Заозерном. Видео опубликовано на канале «КГУ Онлайн». «Бассейн „Дельфин“ — любимое место отдыха наших студентов, горожан. В бассейне есть водные тренажеры, тренажеры для детей, зал для гимнастики, соленая пещера. Мы постоянно обновляем наши локации в бассейне. Совсем недавно обновили вывеску, сделали новое крыльцо», — рассказала Дубив. В Заозерном строительство бассейна КГУ идет полным ходом. На видео показали корпус снаружи, чащу бассейна и некоторое оборудование. Ректор, обращаясь к друзьям, коллегам и студентам, объявила, что пришло время подумать над названием нового бассейна. Ранее URA.RU писало, что сроки окончания строительства бассейна КГУ в Заозерном изменяли несколько раз. Согласно последнему дополнительному соглашению, подписанному между заказчиком и подрядчиком, сдать бассейн планируют до 30 апреля 2025 года. Стройка идет с 2022 года. За это время она замораживалась из-за проблем с грунтовыми водами, менялась стоимость контракта из-за подорожания стройматериалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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