Трагедия на озере Дубровное: два курганских рыбака провалились под лед и погибли

В Курганской области обнаружены тела двух рыбаков, провалившихся под лед
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МЧС обратило внимание граждан на важность соблюдения правил безопасности в период весеннего таяния (архивное фото)
МЧС обратило внимание граждан на важность соблюдения правил безопасности в период весеннего таяния (архивное фото) Фото:

В Мишкинском округе (Курганская область) два рыбака погибли, провалившись под лед на озере Дубровное. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.

«Следственными органами организовано проведение доследственной проверки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пишет ведомство.

Кроме того, МЧС обратило внимание граждан на важность соблюдения правил безопасности в период весеннего таяния. Ведомство настоятельно рекомендует не выходить на лед, не игнорировать запрещающие знаки и быть крайне осторожными, чтобы избежать трагических случаев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на озере Орлово погиб рыбак. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, очевидцы были опрошены. Сейчас проводятся мероприятия для установления всех причин и обстоятельств происшествия.

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В Мишкинском округе (Курганская область) два рыбака погибли, провалившись под лед на озере Дубровное. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области. «Следственными органами организовано проведение доследственной проверки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пишет ведомство. Кроме того, МЧС обратило внимание граждан на важность соблюдения правил безопасности в период весеннего таяния. Ведомство настоятельно рекомендует не выходить на лед, не игнорировать запрещающие знаки и быть крайне осторожными, чтобы избежать трагических случаев. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на озере Орлово погиб рыбак. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, очевидцы были опрошены. Сейчас проводятся мероприятия для установления всех причин и обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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