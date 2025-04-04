Трагедия на озере Дубровное: два курганских рыбака провалились под лед и погибли

В Мишкинском округе (Курганская область) два рыбака погибли, провалившись под лед на озере Дубровное. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.
«Следственными органами организовано проведение доследственной проверки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пишет ведомство.
Кроме того, МЧС обратило внимание граждан на важность соблюдения правил безопасности в период весеннего таяния. Ведомство настоятельно рекомендует не выходить на лед, не игнорировать запрещающие знаки и быть крайне осторожными, чтобы избежать трагических случаев.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на озере Орлово погиб рыбак. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, очевидцы были опрошены. Сейчас проводятся мероприятия для установления всех причин и обстоятельств происшествия.
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