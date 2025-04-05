Самый русский остров, традиции Пасхи и царская еда: какие новые впечатления предлагают курганцам туроператоры

Туроператоры открывают для курганцев новые горизонты: появляются направления, куда раньше не приглашали. В новых турах курганцы могут исследовать историю, пробовать царских рыб и даже отправиться на дальневосточный остров по мосту, вошедшему в Книгу рекордов Гиннесса. Какие новые места на карте открывают для себя курганцы — в материале URA.RU.
Путешествие поездом по Волге
Для любителей железнодорожного транспорта найдется свое путешествие. Курганцам предлагают тур «Казань — Нижний Новгород» — уникальное путешествие по Волге, которое включает в себя комфортный проезд в поезде с возможностью выбора плацкарта или купе. Экскурсионная программа богата на впечатления: обзорные экскурсии в Казани и Нижнем Новгороде, посещение Казанского Кремля с его знаменитой мечетью Кул-Шариф и «падающей» башней Сююмбике, а также экскурсия по уникальному городу-крепости Свияжск. В Нижнем Новгороде туристы смогут осмотреть Нижегородский Кремль, который, по легенде, был построен по схеме Леонардо да Винчи, и прогуляться по знаменитой Чкаловской лестнице. Это путешествие будет открытием для тех, кто хочет познакомиться с богатой историей и архитектурой этих городов на Волге.
Мир военной техники
Неравнодушным к инженерии, военному делу и технике курганцам предлагают отправиться в Музей военной техники в Верхней Пышме, чтобы познакомиться с одной из крупнейших коллекций военной техники в России. Музей расположен недалеко от Екатеринбурга и включает в себя обширную экспозицию, представляющую танки, артиллерийские установки, самолеты и другие военные экспонаты. Посетители смогут увидеть оригинальные модели и макеты, воссозданные специалистами, а также узнать о региональной истории и вкладе Урала в военные события.
Рыба, которая впечатляет
Жителей Кургана и области уже не удивишь поездками по торговым центрам и в аквапарк Тюмени. Теперь в этот город можно отправиться за гастрономическими впечатлениями и культурными открытиями с царским размахом. Новый экскурсионный тур предполагает посещение аквафермы «Рыбное подворье», где участники узнают о технологических процессах разведения ценных пород рыбы, таких как стерлядь, форель и осетр. Гости покормят трыб и даже примут участие в спортивной рыбалке. После экскурсии ждет дегустация трех видов рыбы, что позволит оценить изысканный вкус местных деликатесов.
В сердце Урала
Угорское поселье и речная прогулка по Исети: этот тур предлагает уникальное сочетание природных и культурных впечатлений. Участники отправляются в Каменск-Уральский, где начинается речная прогулка по реке Исеть. Во время экскурсии можно увидеть уникальные памятники природы, такие как «Исетский каньон», «Каменные ворота», скалы Филин и Три пещеры, а также железнодорожный мост и новую Набережную города. Прогулка позволяет насладиться великолепием Уральской природы. Город еще уникален тем, что памятники природы можно наблюдать в шаговой доступности друг от друга. После речной прогулки участники посещают Угорское поселье, где ждут шаман-шоу.
В рамках туристического маршрута предусмотрены посещения исторически значимых мест. Так, туристы смогут увидеть поле битвы, на котором было разгромлено войско Емельяна Пугачева, а также место, где обитал первобытный человек. Кроме того, в программу включены экскурсии на локации, где проходили съемки кинолент: «Серебро/Путь на Мангазею», «Угрюм-река» и «Мой дикий друг».
Пасхальные традиции на Руси
Этот тур предлагает погрузиться в традиции празднования Пасхи на Руси. Участники отправляются в село Тагильское, где начинается экскурсия в храм в честь Святой мученицы Татианы. Далее ждет обзорная экскурсия по усадьбе «Русская изба», где гости смогут попробовать угощения пасхального стола.
Владивосток и остров Русский
Уникальное путешествие по Приморью теперь доступен для курганцев. Отправиться предлагают из Екатеринбурга во Владивосток. После прибытия в город участники отправляются на обзорную гастрономическую экскурсию, где они узнают о морской истории города и попробуют изысканные блюда из морепродуктов. Далее ждет посещение острова Русский, где можно прогуляться по мысу Тобизина, очароваться захватывающими видами на морские дали. Экскурсия на мореферму и обед из свежих морепродуктов также входят в программу.
В следующие дни туристы посетят Сафари-парк, где увидят животных Приморского края в естественной среде, и отправятся на пляж в бухте Шамора, известный своим чистым песком. Посещение бухты Стеклянная с ее уникальным пляжем из отшлифованных стеклянных осколков также запланировано. Завершение тура — экскурсия на полуостров Гамова, где можно увидеть тюленей и прокатиться на катере по побережью Хасанского района.
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