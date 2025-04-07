Сколько в Кургане стоит чек-ап организма и где его проводят

Жители Курганской области могут пройти чек-ап или комплексную диагностику организма. Во всемирный день здоровья 7 апреля корреспондент URA.RU собрал информацию о том, где можно пройти обследование и сколько это будет стоить.
Чек-ап с палатой на сутки
Пять программ «чек-ап» с палатой на сутки предлагает жителям региона Курганская областная больница. Это «Мужское здоровье», «Женское здоровье», «Здоровый желудок», «Диагностика патологии щитовидной железы», «Сахарный диабет под контролем». Обследование проводится поэтапно в течение двух дней, за два визита. Программа для мужчин стоит 21 210 рублей. Она подойдет для тех, кто имеет снижение полового влечения, бесплодие и другие нарушения. Цена включает проведение анализов, оценку гормонального профиля, определение онкомаркеров, УЗИ-обследование, по два приема уролога и эндокринолога.
Женское здоровье в областной больнице предлагают проверить за 23 420 рублей. Программа подойдет для тех, кто планирует беременность или ЭКО, у кого есть какие-либо проблемы со здоровьем. Цена включает проведение лабораторных анализов, оценку гормонального профиля, определение онкомаркеров, УЗИ, по два приема гинеколога и эндокринолога.
Гастроэнтерологический чек-ап стоит 29900 рублей. Он показан людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также при возникновении каких-либо проблем с ЖКТ. Помимо лабораторной диагностики и УЗИ программа включает исследование кала на скрытую кровь, эндоскопические исследования под наркозом (ФГДС и колоноскопию), консультации гастроэнтеролога, анестезиолога, эндоскописта.
Щитовидную железу предлагают проверить за 15510 рублей. Для страдающих диабетом специальный чек-ап стоит 15 360 рублей. Стоимость палаты за сутки — 5000 рублей, указано на сайте больницы.
Лабораторный чек-ап
Гемотест в Кургане предлагает комплексы по разным направлениям. Например, самый дорогой — за 27 990 рублей — позволит проверить биохимию, гормоны, сердце и сосуды, витамины, обмен веществ, инфекции, иммунитет, генетику. На анализ возьмут кровь из вены, выделят ДНК. Женский чек-ап стоит 4 190 рублей, позволит оценить состояние микрофлоры и выявить наиболее распространённые заболевания. Полный чек-ап (биохимия, гормоны, обмен веществ) за 3290 рублей даст информацию о состоянии сердечно-сосудистой и эндокринной системы, позволит выявить заболевания печени и почек, проверить уровень кальция, обнаружить анемию, сахарный диабет, сбои в работе щитовидной железы.
Инвитро предлагает программы не только для женщин (от 1490 рублей до 6990 рублей) и мужчин (3150 рублей). В списке чек-апов есть предложение «Для офисных сотрудников» за 490 рублей. В программу входит анализы: глюкоза, ТТГ и холестерин общий. Профиль предназначен для базовой оценки состояния углеводного и липидного обмена, определения риска развития сахарного диабета и атеросклероза, а также для оценки функции щитовидной железы. Несколько программ предлагается для тех, кто занимается ЗОЖ (здоровый образ жизни) стоимостью от 1450 до 2200 рублей. Комплексы помогут определить готовность организма к началу тренировок или диеты. Две программы нацелены на лиц старше 60 лет: проверка на диабет (500 рублей) и изменения в костной ткани (2200 рублей).
Обследование за счет ОМС
Проверить здоровье за счет средств ОМС жители Курганской области могут, пройдя диспансеризацию (включая оценку репродуктивного здоровья) в поликлиниках по месту жительства. Также можно обратиться в Центр здоровья ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер» для проведения бесплатной экспресс-диагностики. Она включает: экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, кардиовизор, определение остроты зрения и риска глаукомы, спирометрию, консультацию врача.
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