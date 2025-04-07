07 апреля 2025

В Тобольске через Иртыш запустят суда на воздушной подушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Суда на воздушной подушке начнут ходить с 06:00 8 апреля
Суда на воздушной подушке начнут ходить с 06:00 8 апреля Фото:

На реке Иртыш начался ледоход. Для безопасности жителей Тобольска (Тюменская область) организована временная переправа — с 8 апреля пассажиров будут возить на судах на воздушной подушке. Об этом сообщили в мэрии города.

«Внимание, тоболяки! В связи со смещением льда на Иртыше в районе ледовой переправы, для вашей безопасности с 8 апреля 2025 года будет организована перевозка пассажиров на судах на воздушной подушке», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что товары первой необходимости будут переправлять до начала работы парома СП-20. Отправление судов на воздушной подушке будет осуществляться каждые 10 минут с 06:00 до 22:15, за исключением технического перерыва с 12:15 до 13:30.

Ранее URA.RU писало, что лед тронулся также и на Туре. Ледоход видно уже в самой Тюмени.

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На реке Иртыш начался ледоход. Для безопасности жителей Тобольска (Тюменская область) организована временная переправа — с 8 апреля пассажиров будут возить на судах на воздушной подушке. Об этом сообщили в мэрии города. «Внимание, тоболяки! В связи со смещением льда на Иртыше в районе ледовой переправы, для вашей безопасности с 8 апреля 2025 года будет организована перевозка пассажиров на судах на воздушной подушке», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что товары первой необходимости будут переправлять до начала работы парома СП-20. Отправление судов на воздушной подушке будет осуществляться каждые 10 минут с 06:00 до 22:15, за исключением технического перерыва с 12:15 до 13:30. Ранее URA.RU писало, что лед тронулся также и на Туре. Ледоход видно уже в самой Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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