В Тобольске через Иртыш запустят суда на воздушной подушке

На реке Иртыш начался ледоход. Для безопасности жителей Тобольска (Тюменская область) организована временная переправа — с 8 апреля пассажиров будут возить на судах на воздушной подушке. Об этом сообщили в мэрии города.
«Внимание, тоболяки! В связи со смещением льда на Иртыше в районе ледовой переправы, для вашей безопасности с 8 апреля 2025 года будет организована перевозка пассажиров на судах на воздушной подушке», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что товары первой необходимости будут переправлять до начала работы парома СП-20. Отправление судов на воздушной подушке будет осуществляться каждые 10 минут с 06:00 до 22:15, за исключением технического перерыва с 12:15 до 13:30.
Ранее URA.RU писало, что лед тронулся также и на Туре. Ледоход видно уже в самой Тюмени.
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