Стало известно, за что Роспотребнадзор ополчился против тюменских владельцев «Светофора»

Тюменское управление Роспотребнадзора обвиняет компанию «Торгсервис 72», которой принадлежит сеть магазинов «Светофор», в подмене сроков годности продуктов, а также в нарушении условий хранения и транспортировки пищевой продукции. Об этом сообщает документ, который есть в распоряжении URA.RU.
«Выявлены нарушения пунктов 1 и 6 статьи 7 технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — говорится в документе. Это статьи, которые устанавливают ответственность за безопасность и сроки годности продуктов питания.
Как отмечается в законодательстве, сроки годности устанавливает производитель, а не продавец. При этом, во время проверок Роспотребнадзор обнаружил в тюменских магазинах сети просроченную продукцию.
Проверки в точках «Светофора» начались в Тюменской области еще в январе. К февралю из-за грубых нарушений безопасности пищевой продукции были закрыты семь магазинов по всей области. Затем еще в нескольких точках судебные приставы опечатали кассы и склады.
По данным Роспотребнадзора, магазины «Светофора» нарушили сразу несколько пунктов санитарного законодательства и технического регламента Таможенного союза. В частности, проверки выявили нарушение условий хранения и сроков годности пищевой продукции, оборот продукции без соответствующей маркировки, нарушения целостности отделки торговых и складских помещений, наличие синантропных насекомых и птиц в предприятиях торговли, некачественное проведение уборки помещений, а также некачественная мойка торгового инвентаря.
Всем закрытым магазинам дали от 40 до 60 суток на устранение нарушений. К концу февраля закрытые торговые точки начали открываться. К тому моменту было известно о почти тысяче нарушений.
В судебных документах по предстоящему разбирательству отмечается, что все эти нарушения могли повлечь угрозу жизни и здоровью покупателей. По этой статье административного кодекса компанию «Торгсервис 72» могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч рублей.
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