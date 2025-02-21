Около тысячи нарушений выявили в тюменских магазинах «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины не работают в Тюмени с конца февраля
Магазины не работают в Тюмени с конца февраля Фото:

В тюменских магазинах «Светофор» выявили более 900 нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области. В результате проверки было изъято более 50 партий пищевой продукции объемом более тысячи килограмм.

«Выявлено более 900 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей. Среди них — нарушение условий хранения и сроков годности пищевой продукции, оборот продукции без соответствующей маркировки, нарушения целостности отделки торговых и складских помещений, наличие синантропных насекомых и птиц в предприятиях торговли, некачественное проведение текущей уборки помещений и прилегающей территории, а также некачественная мойка торгового инвентаря», — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки специалисты ведомства изъяли более 50 партий пищевой продукции объемом 1 200 килограмм. Сами магазины закрыты на срок от 7 до 60 дней.

Первые сообщения о закрытии магазинов «Светофор» в Тюмени появились в конце января. В настоящий момент в регионе закрыто семь магазинов сети.

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В тюменских магазинах «Светофор» выявили более 900 нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области. В результате проверки было изъято более 50 партий пищевой продукции объемом более тысячи килограмм. «Выявлено более 900 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей. Среди них — нарушение условий хранения и сроков годности пищевой продукции, оборот продукции без соответствующей маркировки, нарушения целостности отделки торговых и складских помещений, наличие синантропных насекомых и птиц в предприятиях торговли, некачественное проведение текущей уборки помещений и прилегающей территории, а также некачественная мойка торгового инвентаря», — сообщили в ведомстве. В ходе проверки специалисты ведомства изъяли более 50 партий пищевой продукции объемом 1 200 килограмм. Сами магазины закрыты на срок от 7 до 60 дней. Первые сообщения о закрытии магазинов «Светофор» в Тюмени появились в конце января. В настоящий момент в регионе закрыто семь магазинов сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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