Около тысячи нарушений выявили в тюменских магазинах «Светофор»

В тюменских магазинах «Светофор» выявили более 900 нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области. В результате проверки было изъято более 50 партий пищевой продукции объемом более тысячи килограмм.
«Выявлено более 900 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей. Среди них — нарушение условий хранения и сроков годности пищевой продукции, оборот продукции без соответствующей маркировки, нарушения целостности отделки торговых и складских помещений, наличие синантропных насекомых и птиц в предприятиях торговли, некачественное проведение текущей уборки помещений и прилегающей территории, а также некачественная мойка торгового инвентаря», — сообщили в ведомстве.
В ходе проверки специалисты ведомства изъяли более 50 партий пищевой продукции объемом 1 200 килограмм. Сами магазины закрыты на срок от 7 до 60 дней.
Первые сообщения о закрытии магазинов «Светофор» в Тюмени появились в конце января. В настоящий момент в регионе закрыто семь магазинов сети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!