Спикер тюменской гордумы получила высшую награду в районе, которым руководила

Председатель гордумы Тюмени Светлана Иванова получила звание «Почетный гражданин Тюменского района» — она руководила муниципалитетом почти 10 лет. О награждении сообщила бывший заместитель Ивановой, действующая глава района Ольга Зимина.
«Вместе с председателем думы Валентином Клименко вручили знак Почетного гражданина Тюменского района Светлане Ивановой. Она возглавляла столичный с 2015 по 2023 годы и внесла большой вклад в его социально-экономическое развитие», — написала Зимина в личном telegram-канале.
Согласно положению о наградах и почетных званиях и наградах Тюменского района, Светлане Ивановой положена единовременная премия в 30 тысяч рублей и ежегодная выплата в 10 тысяч. Каждые пять лет со дня столетия района (было в 2023) обладателям звания положена разовая выплата в 30 тыс. вместо ежегодных десяти.
Светлана Иванова поделилась с URA.RU, что уже получила вознаграждение и направила его на благотворительность. «Единовременная выплата уже направлена на счет Акции „100 миллионов для Победы“. Кроме нее про другие выплаты речь сейчас не идет. По мере их поступления они также будут направлены на благотворительность. Куда именно, потом будет видно», — рассказала агентству председатель тюменской гордумы.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в гордуме Тюмени наградили бизнесмена, почетного консула Кореи Игоря Самкаева. Ему вручили знак «За заслуги перед городом Тюменью», который также предусматривает денежную премию.
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