Популярные и редкие имена младенцев назвали в ЗАГС ЯНАО

В первом квартале в ЯНАО родилось 777 мальчиков и 743 девочки. Самыми популярными именами среди мальчиков стали Михаил, Александр и Матвей, девочек чаще всего называли — Виктория, София и Полина, сообщает окружная служба ЗАГС.
«Редкие имена новорожденных мальчиков — Эдуард, Авдей, Олег. Девочек редко называли Любовью, Инессой, Евдокией», — сообщает служба ЗАГС в официальном telegram-канале.
Впервые мамами стали 505 женщин, а 302 младенца родилось у матерей, уже имеющих двоих детей. Всего с начала 2025 года в округе родились 1520 малышей.
Ранее URA.RU сообщало, что имя Мухаммад вошло в число популярных у младенцев в ЯНАО. А самым необычным именем у новорожденных девочек стало имя Данавьем, а у мальчиков — Беркехан.
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