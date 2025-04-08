08 апреля 2025

Популярные и редкие имена младенцев назвали в ЗАГС ЯНАО

ЗАГС ЯНАО опубликовал список самых популярных и редких имен новорожденных
© Служба новостей «URA.RU»
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Редкие имена ямальских детей
Редкие имена ямальских детей Фото:

В первом квартале в ЯНАО родилось 777 мальчиков и 743 девочки. Самыми популярными именами среди мальчиков стали Михаил, Александр и Матвей, девочек чаще всего называли — Виктория, София и Полина, сообщает окружная служба ЗАГС.

«Редкие имена новорожденных мальчиков — Эдуард, Авдей, Олег. Девочек редко называли Любовью, Инессой, Евдокией», — сообщает служба ЗАГС в официальном telegram-канале. 

Впервые мамами стали 505 женщин, а 302 младенца родилось у матерей, уже имеющих двоих детей. Всего с начала 2025 года в округе родились 1520 малышей.

Ранее URA.RU сообщало, что имя Мухаммад вошло в число популярных у младенцев в ЯНАО. А самым необычным именем у новорожденных девочек стало имя Данавьем, а у мальчиков — Беркехан.

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В первом квартале в ЯНАО родилось 777 мальчиков и 743 девочки. Самыми популярными именами среди мальчиков стали Михаил, Александр и Матвей, девочек чаще всего называли — Виктория, София и Полина, сообщает окружная служба ЗАГС. «Редкие имена новорожденных мальчиков — Эдуард, Авдей, Олег. Девочек редко называли Любовью, Инессой, Евдокией», — сообщает служба ЗАГС в официальном telegram-канале.  Впервые мамами стали 505 женщин, а 302 младенца родилось у матерей, уже имеющих двоих детей. Всего с начала 2025 года в округе родились 1520 малышей. Ранее URA.RU сообщало, что имя Мухаммад вошло в число популярных у младенцев в ЯНАО. А самым необычным именем у новорожденных девочек стало имя Данавьем, а у мальчиков — Беркехан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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