В Пермский край пришел циклон «Зион», заваливший снегом Москву

В Пермский край пришел циклон «Зион». Ранее он вызвал в центральной части страны сильные снегопады. В краевую столицу он принес дожди, а на север региона — снег.
«Температура воздуха в Перми сохранится на уровне +4...+9°С до вечера 9 апреля. Однако в вечерние часы на фоне продолжения затока холода с юго-запада и прояснения быстро похолодает до 0...+3°С», — сообщили синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
8 апреля и в ночь на 9 апреля больше всего осадков выпало в Кочево и Чердыни — по 14 миллиметров. В Кочево в основном это был снег. Высота снежного покрова достигла 14 сантиметров. Утром снег перешел в дождь. В Кудымкаре выпало 14 миллиметров осадков, в виде дождя. В Чердыни и Гайнах выпало по 9 и 12 миллиметров снега, который перешел в замерзающий дождь. В Гайнах наблюдался гололед. По данным метеорологов, за прошедшие 12 часов больше всего осадков выпало в Чермозе — 12 миллиметров. Там был ливень с грозой.
1 апреля в Перми был побит температурный рекорд 1951 года. Воздух прогрелся до +13,2°С, что на 0,5°С выше прежнего максимума, который зафиксировали 74 года назад.
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