Депутатам ЯНАО изменили условия для получения пенсии

Парламент ЯНАО вносит изменения в закон, облегчающие условия получения пенсии для депутатов. Законопроект предлагает сократить необходимый стаж работы в парламенте для назначения пенсии в размере от 35% до 45% от депутатской зарплаты.
«Поправки приняты для депутатов, планирующих уйти в следующий созыв, но не желающих отрабатывать весь срок. Например, те, кто уже проработал 5 лет, могут доработать еще три года, заработать 45% и уйти на пенсию раньше срока,» — сообщают источники URA.RU в окружном правительстве.
Ранее для назначения пенсии в объеме 35% от зарплаты депутаты должны были отработать 5 лет, а для 45% — 10 лет. Теперь эти сроки сокращены до 4 и 8 лет соответственно. Источники в окружном правительстве утверждают, что поправки носят технический характер: депутат официально вступает в должность не с даты избрания, а чуть позже.
По этой логике, экс-мэр Нового Уренгоя Костогриз, ушедший с должности в 2020 году ради мандата в заксобрании, мог бы остаться без пенсии в 35% (около 355 тыс. рублей в месяц или больше). Другие источники предполагают, что так может поступить Наталья Фиголь, которой в 2028 году исполнится 60 лет.
Доходы депутатов сильно варьируются — от 2 млн до 100 млн рублей в год, в среднем составляя 51 млн рублей. Это значит, что депутат, прослуживший 5 лет, может рассчитывать на пенсию около 17 млн рублей в год, а за 10 лет — 22,9 млн рублей в год. Например, спикер Ямкин декларировал в 2021 году доход в 25,6 млн рублей, что означает минимальную ежемесячную пенсию в 960 тыс. рублей.
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