10 апреля 2025

Курганская область стала лидером антидопингового рейтинга

Курганская область в числе лидеров по антидопингу у спортсменов
© Служба новостей «URA.RU»
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Курган занял первое место по антидопингу у спортсменов
Курган занял первое место по антидопингу у спортсменов Фото:

Курганская область вошла в число лидеров рейтинга регионов РУСАДА за 2024 год, набрав максимальные 100 баллов. Это свидетельствует о высоком уровне антидопинговой работы, проводимой в регионе. Об этом сообщает пресс-служба  управления по физической культуре и спорту Курганской области.

«В 2024 году лидерами рейтинга стали 24 региона РФ, набрав максимальные 100 баллов. В их числе и Курганская область», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская женская команда взяла золото на Чемпионате России по пауэрлифтингу. Анна Васильева завоевала первое место в весовой категории до 69 кг.

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Курганская область вошла в число лидеров рейтинга регионов РУСАДА за 2024 год, набрав максимальные 100 баллов. Это свидетельствует о высоком уровне антидопинговой работы, проводимой в регионе. Об этом сообщает пресс-служба  управления по физической культуре и спорту Курганской области. «В 2024 году лидерами рейтинга стали 24 региона РФ, набрав максимальные 100 баллов. В их числе и Курганская область», — пишет ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что курганская женская команда взяла золото на Чемпионате России по пауэрлифтингу. Анна Васильева завоевала первое место в весовой категории до 69 кг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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