Курганская область стала лидером антидопингового рейтинга

Курганская область вошла в число лидеров рейтинга регионов РУСАДА за 2024 год, набрав максимальные 100 баллов. Это свидетельствует о высоком уровне антидопинговой работы, проводимой в регионе. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
«В 2024 году лидерами рейтинга стали 24 региона РФ, набрав максимальные 100 баллов. В их числе и Курганская область», — пишет ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что курганская женская команда взяла золото на Чемпионате России по пауэрлифтингу. Анна Васильева завоевала первое место в весовой категории до 69 кг.
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