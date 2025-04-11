Исполнено первое поручение губернатора Моора в статусе главы тюменского реготделения ЕР

Тюменские активисты доставили в зону СВО партию квадрокоптеров и детекторов дронов. Доставка важного груза стала первым поручением губернатора Александра Моора в статусе секретаря тюменского областного отделения «Единой России».
«Квадрокоптеры, а также детекторы дронов „Булат-4“ оперативно доставили бойцам на передовую. Беспилотники и детекторы дронов уже помогают бойцам группы танкового батальона и взвода беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО», — сообщили в telegram-канале информационного центра правительства области.
Доставкой груза занималась организация «Офицеры России». Формировать посылку помогали возглавляемые губернатором Моором тюменские единороссы, предприниматели и волонтеры.
Как ранее сообщало URA.RU, Александр Моор стал секретарем тюменского регионального отделения ЕР 9 апреля 2025 года. Ранее эту должность занимал первый вице-спикер тюменской областной думы Андрей Артюхов.
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