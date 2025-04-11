Исполнено первое поручение губернатора Моора в статусе главы тюменского реготделения ЕР

Тюмень отправила в зону СВО партию детекторов дронов и квадрокоптеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Возглавив тюменскую ЕР, губернатор Моор поручил отправить в зону СВО партию важного оборудования
Возглавив тюменскую ЕР, губернатор Моор поручил отправить в зону СВО партию важного оборудования Фото:

Тюменские активисты доставили в зону СВО партию квадрокоптеров и детекторов дронов. Доставка важного груза стала первым поручением губернатора Александра Моора в статусе секретаря тюменского областного отделения «Единой России». 

«Квадрокоптеры, а также детекторы дронов „Булат-4“ оперативно доставили бойцам на передовую. Беспилотники и детекторы дронов уже помогают бойцам группы танкового батальона и взвода беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО», — сообщили в telegram-канале информационного центра правительства области. 

Доставкой груза занималась организация «Офицеры России». Формировать посылку помогали возглавляемые губернатором Моором тюменские единороссы, предприниматели и волонтеры.

Как ранее сообщало URA.RU, Александр Моор стал секретарем тюменского регионального отделения ЕР 9 апреля 2025 года. Ранее эту должность занимал первый вице-спикер тюменской областной думы Андрей Артюхов.

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Тюменские активисты доставили в зону СВО партию квадрокоптеров и детекторов дронов. Доставка важного груза стала первым поручением губернатора Александра Моора в статусе секретаря тюменского областного отделения «Единой России».  «Квадрокоптеры, а также детекторы дронов „Булат-4“ оперативно доставили бойцам на передовую. Беспилотники и детекторы дронов уже помогают бойцам группы танкового батальона и взвода беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО», — сообщили в telegram-канале информационного центра правительства области.  Доставкой груза занималась организация «Офицеры России». Формировать посылку помогали возглавляемые губернатором Моором тюменские единороссы, предприниматели и волонтеры. Как ранее сообщало URA.RU, Александр Моор стал секретарем тюменского регионального отделения ЕР 9 апреля 2025 года. Ранее эту должность занимал первый вице-спикер тюменской областной думы Андрей Артюхов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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