Курганский актер Юрий Гальцев поделился своими детскими фотографиями

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Юрий Гальцев, вспоминая свое детство, отмечает общую атмосферу солидарности и единения (архивное фото)
Юрий Гальцев, вспоминая свое детство, отмечает общую атмосферу солидарности и единения (архивное фото) Фото:

Курганский актер Юрий Гальцев поделился своими фотографиями и рассказал о своем детстве. Об этом он сообщил у себя в telegram-канале.

«Интересно, какая музыка тогда звучала? Наверное, музыка была слышна по всей улице. В то время все пели, праздники отмечали целой улицей. Люди делились друг с другом, помогали, вместе переживали горести и радости, жили в другой, но очень прекрасной стране. И называли ее — Родина», — вспоминает Гальцев.

Юрий Гальцев, вспоминая свое детство, отмечает общую атмосферу солидарности и единения, которая царила в СССР в те годы. Это время было отмечено тяжелыми испытаниями Великой Отечественной войны, когда жители Курганской области, включая подростков, несмотря на трудности, активно участвовали в труде на заводах и в колхозах, помогая фронту и поддерживая друг друга в трудные времена.

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Курганский актер Юрий Гальцев поделился своими фотографиями и рассказал о своем детстве. Об этом он сообщил у себя в telegram-канале. «Интересно, какая музыка тогда звучала? Наверное, музыка была слышна по всей улице. В то время все пели, праздники отмечали целой улицей. Люди делились друг с другом, помогали, вместе переживали горести и радости, жили в другой, но очень прекрасной стране. И называли ее — Родина», — вспоминает Гальцев. Юрий Гальцев, вспоминая свое детство, отмечает общую атмосферу солидарности и единения, которая царила в СССР в те годы. Это время было отмечено тяжелыми испытаниями Великой Отечественной войны, когда жители Курганской области, включая подростков, несмотря на трудности, активно участвовали в труде на заводах и в колхозах, помогая фронту и поддерживая друг друга в трудные времена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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