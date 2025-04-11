Курганский актер Юрий Гальцев поделился своими детскими фотографиями

Курганский актер Юрий Гальцев поделился своими фотографиями и рассказал о своем детстве. Об этом он сообщил у себя в telegram-канале.
«Интересно, какая музыка тогда звучала? Наверное, музыка была слышна по всей улице. В то время все пели, праздники отмечали целой улицей. Люди делились друг с другом, помогали, вместе переживали горести и радости, жили в другой, но очень прекрасной стране. И называли ее — Родина», — вспоминает Гальцев.
Юрий Гальцев, вспоминая свое детство, отмечает общую атмосферу солидарности и единения, которая царила в СССР в те годы. Это время было отмечено тяжелыми испытаниями Великой Отечественной войны, когда жители Курганской области, включая подростков, несмотря на трудности, активно участвовали в труде на заводах и в колхозах, помогая фронту и поддерживая друг друга в трудные времена.
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