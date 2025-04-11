Курганская комиссия нашла недостатки в ремонте больницы и дорог в Щучье

В Курганской области правительственная комиссия побывала в Щучанском округе и выявила ряд проблем. В их числе — некачественный ремонт больницы и дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В щучанской больнице идет ремонт. Комиссия выявила нарекания к качеству работ, они не будут оплачены, пока подрядчик не исправит замечания. В капремонте Дома культуры выявлены небольшие недочеты. Ведется претензионная работа с подрядчиками по качеству ремонта дорог», — сообщает правительство Курганской области.
По словам главы Щучанского округа Павла Самохвалова, работу по исправлению выявленных нареканий он возьмет под личный контроль. Чиновников, которые халатно отнеслись к своим обязанностям, ждут дисциплинарные взыскания.
Ранее подобные нарушения были выявлены в Юргамышском и Катайском округах, где также столкнулись с проблемами некачественного ремонта дорог и социальных объектов. Чиновники взяли на контроль больные вопросы и проследят за тем, чтобы работы были выполнены качественно и в срок.
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