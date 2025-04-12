Киллеры убивали людей: самые громкие рейдерские захваты в Курганской области

В Курганской области с начала 90-х годов произошло несколько резонансных рейдерских захватов. Один из самых известных и кровопролитных был связан с ОПГ Станислава Черепахи и Шадринского пивзавода, когда бандиты подминали под себя рынок алкоголя. Об этой трагичном случае и истории с захватом госпредприятия из сферы АПК — в материале корреспондента URA.RU.
Захват пивзавода: криминальная драма в Шадринске
История Шадринского пивзавода, некогда процветающего предприятия, оказалась омрачена криминальными событиями конца 1990-х и начала 2000-х годов. Прибыльный завод стал объектом рейдерских атак со стороны ОПГ под руководством Станислава Черепахи. Эти события стали ярким примером того, как бизнес сталкивался с угрозами со стороны криминала.
В 1998 году банда Черепахи захотела взять под свой контроль местный рынок алкоголя. Для этого были ликвидированы несколько криминальных авторитетов, но аппетиты росли и бандиты решились захватить пивзавод. ОПГ попыталась убить директора предприятия Михаила Шадских, но покушение сорвалось. Киллеры братья Дмитрия и Вячеслав Прямоносовы были задержаны милицией. Позже сдался еще один — Юрий Горожанцев. Главарь банды Черепаха был объявлен в розыск и покинул регион, уехав в Крым. Оттуда он продолжал руководить группировкой и пытаться завладеть пивзаводом, поскольку «крышевание» приносило недостаточно прибыли. Дальше Черепаха заказал убийство Горожанцева, но тот смог выжить после пулевых ранений в голову. Опасаясь, что его не оставят, он передал контроль над алкогольной империей в Шадринске.
В начале 2001 года руководство завода начало постепенно вытеснять бандитов из своего бизнеса. Генеральный директор Константин Бочаров отказался платить группировке за «крышевание». Однако это привело к трагическим последствиям. По приказу Черепахи Бочаров был убит на автотрассе, когда вместе с женой Ольгой и водителем Сергеем Сиговым ехал из Кургана в Екатеринбург. В автомобиль бизнесмена было выпущено не менее 25 пуль. Когда машина улетела в кювет, киллеры добили всех троих. В 2014 году Черепаха был признан виновным в бандитизме, убийствах и покушениях на убийства. Его приговорили к 23 годам тюрьмы. К этому времени история пивзавода уже подходила к концу на фоне долгов. Предприятие пошло на банкротство и было ликвидировано в 2016 году.
Захват госпредприятия
Еще один громкий случай рейдерского захвата произошел с государственным предприятием ФГУП «Речновское» Россельхозакадемии. Руководитель предприятия Евгений Лошкарев, его арбитражный управляющий Сергей Скрябин, а также бизнесмен Николай Шадрин и юрист Александр Евреинов были признаны виновными в мошенничестве, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.
В 2012 году «Речновское» было признано банкротом. При этом рыночная стоимость активов составляла более 16 миллионов рублей, что позволяла погасить кредиторскую задолженность. С целью захвата предприятия четверо соучастников с помощью поддельных доказательств включили Шадрина в список кредиторов. После этого предприниматель блокировал решения основного кредитора — УФНС, сделав их исполнение невозможным. В результате стоимость госпредприятия значительно снизилась. Позже оно было продано почти за бесценок созданной Шадриным и Лошкаревым организации ООО «Речновское». В 2016 году обвиняемым был вынесен приговор. Тогда рейдерской троице Шадрину, Лошкареву и Скрябину дали по четыре года колонии общего режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».