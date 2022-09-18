За заказное убийство директора курганского завода киллерам заплатили 20 тысяч долларов

Убийцы директора курганского завода получили 20 тысяч долларов за выполнение заказа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заказчик убийства директора пивзавода города Шадринска (Курганская область) заплатил исполнителям 20 тысяч долларов США. Об этом корреспондент URA.RU узнал во время заседания Курганского областного суда.

«В октябре 2000 года за убийство директора ОАО „Шадринский пивоваренный завод“ Константина Бочарова Дмитрию Прямоносову и Вячеславу Прямоносову предложили вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США, на что они согласились», — сообщил судья во время оглашения приговора. Бочаров был расстрелян вместе с супругой и водителем на трассе Екатеринбург — Курган в марте 2001 года.

Инициатором заказа убийства руководителя пивзавода стал один из лидеров шадринской преступной группировки Станислав Черепаха. Целью устранения Бочарова было установление криминального контроля над деятельностью завода и дальнейшее получение прибыли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор участнику шадринской ОПГ Вячеславу Прямоносову, ранее скрывавшемуся от правосудия. Мужчину признали виновным в убийствах и других тяжких преступлениях и приговорили к 23 годам лишения свободы.