Резкое снижение чистой прибыли на предприятии АО «Курганфармация», где работает экс-глава города Кургана Елена Ситникова, связано с вложением инвестиций в обновление санаториев. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил генеральный директор фармацевтической компании Андрей Шальнев.
«Снижение прибыли связано с большими вложениями в развитие предприятия. В первую очередь, инвестиции направлялись в модернизацию наших санаториев», — рассказал URA.RU руководитель акционерного общества Шальнев.
В регионе идет масштабный капитальный ремонт двух санаториев — «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье». Работы по модернизации оздоровительных учреждений планируют завершить в 2025 году. За последние 2,5 года в их обновление было направлено почти полмиллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что «Курганфармация» сократила чистую прибыль почти в четыре раза. По итогам 2024 года, компания уменьшила прибыль с 28,5 до 7,4 миллиона рублей. При этом произошло увеличение доходов на 7% — 2,8 млрд рублей.
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