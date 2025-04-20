20 апреля 2025

В компании, где работает экс-мэр Кургана Ситникова, раскрыли причины резкого сокращения прибыли. Эксклюзив

Прибыль «Курганфармации» резко сократилась из-за модернизации санаториев
© Служба новостей «URA.RU»
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Актив курганских властей сократил прибыль из-за вложений в ремонт санаториев
Актив курганских властей сократил прибыль из-за вложений в ремонт санаториев Фото:

Резкое снижение чистой прибыли на предприятии АО «Курганфармация», где работает экс-глава города Кургана Елена Ситникова, связано с вложением инвестиций в обновление санаториев. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил генеральный директор фармацевтической компании Андрей Шальнев.

«Снижение прибыли связано с большими вложениями в развитие предприятия. В первую очередь, инвестиции направлялись в модернизацию наших санаториев», — рассказал URA.RU руководитель акционерного общества Шальнев.

В регионе идет масштабный капитальный ремонт двух санаториев — «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье». Работы по модернизации оздоровительных учреждений планируют завершить в 2025 году. За последние 2,5 года в их обновление было направлено почти полмиллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что «Курганфармация» сократила чистую прибыль почти в четыре раза. По итогам 2024 года, компания уменьшила прибыль с 28,5 до 7,4 миллиона рублей. При этом произошло увеличение доходов на 7% — 2,8 млрд рублей.

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Резкое снижение чистой прибыли на предприятии АО «Курганфармация», где работает экс-глава города Кургана Елена Ситникова, связано с вложением инвестиций в обновление санаториев. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил генеральный директор фармацевтической компании Андрей Шальнев. «Снижение прибыли связано с большими вложениями в развитие предприятия. В первую очередь, инвестиции направлялись в модернизацию наших санаториев», — рассказал URA.RU руководитель акционерного общества Шальнев. В регионе идет масштабный капитальный ремонт двух санаториев — «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье». Работы по модернизации оздоровительных учреждений планируют завершить в 2025 году. За последние 2,5 года в их обновление было направлено почти полмиллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганфармация» сократила чистую прибыль почти в четыре раза. По итогам 2024 года, компания уменьшила прибыль с 28,5 до 7,4 миллиона рублей. При этом произошло увеличение доходов на 7% — 2,8 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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