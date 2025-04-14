На курганском вокзале начнут собирать книги для детей из сел

На Пригородном вокзале Кургана с 19 по 30 апреля будет проходить благотворительная акция «Книга в дорогу», направленная на сбор книг для сельских библиотек. Кроме того, организаторы подчеркнули важность книг для детей. Об этом сообщает telegram-канал «Курган / Афиша и события».
По информации дирекции вокзала, жители города могут принести книги, которые затем будут переданы библиотекам в сельской местности. «Часто к нам приходят обращения о помощи библиотекам, открытым в сельской местности, со словами: „У нас не хватает книг, а про подписку на периодические издания мы не знаем. Дети перечитывают книги по несколько раз. У нас в селе нет даже компьютера и интернета, чтобы учиться!“ В свою очередь, мы просим вас не оставаться равнодушными и помочь детям читать ту литературу, которая им интересна», — сообщает дирекция вокзала tg-каналу.
Инициатива по сбору книг для сельских библиотек в Кургане проходит на фоне активного вовлечения городских учреждений в культурно-образовательные мероприятия для детей во время весенних каникул. В частности, Курганская областная библиотека им. Потанина принимала участие в Всероссийской неделе детской книги-2025, организовывая встречи с известными детскими писателями.
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