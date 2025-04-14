В Тюмени перед Пасхой, которая в этом году выпала на 20 апреля, яйца подешевели на 10-12%. В среднем стоимость десятка за две недели опустилась до 90 рублей. Агентство URA.RU проверило цены в тюменских магазинах и узнало, где дешевле всего покупать яйца к Пасхе.
Первая категория
Обычно на Пасху горожане приобретают белые яйца. Однако на сайтах магазинов не всегда указан цвет продукта. Поэтому при составлении подборки мы учитывали только стоимость товара. Но отметим, что и коричневые яйца можно покрасить с помощью луковой шелухи, куркумы и свеклы.
Яйца первой категории выгоднее брать в магазине «Лента». Там стоимость десятка составляет 76,99 рублей. Чуть дороже продукт обойдется в «Магните» — 84,29 рубля. За 104,99 рубля продается десяток в «Ашане», за 116,99 рублей — в «Пятерочке» и за 124,99 — в «Перекрестке».
Вторая категория
Самые дешевые яйца второй категории оказались также в «Ленте», здесь их цена составляет 71,99 рубль. Далее в порядке возрастания идут цены за десяток в «Пятерочке» (73,99 рубля), «Магните» (76,99 рублей) и «Ашане» (94,99 рубля).
Отборная категория
За десяток яиц отборной категории в «Магните» и «Пятерочке» придется заплатить 99,99 рублей. В «Ашане» их цена составляет 110,99 рублей, в «Ленте» десяток на рубль дороже (111,99 рублей). Самые дорогие яйца в «Перекрестке» — 149,99 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!