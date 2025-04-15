Следователи прокомментировали падение ребенка из окна в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) 13-летней девочке, накануне упавшей из окна четвертого этажа, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в окружном Управлении СК РФ.
«По предварительным данным, 14 апреля 2025 года в вечернее время несовершеннолетняя выпала из окна 4-ого этажа многоквартирного дома. Девочке оказана медицинская помощь, оснований для госпитализации не имеется», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Девочка приземлилась на козырек подъезда. В Управлении по данному происшествию начата процессуальная проверка.
После случившегося ребенок смогла самостоятельно добраться до соседей на втором этаже. Медики диагностировали у нее травму позвоночника.
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