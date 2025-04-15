Следователи прокомментировали падение ребенка из окна в Ноябрьске

В Ноябрьске 13-летней девочке, выпавшей из окна, госпитализация не потребовалась
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девочка получила травму позвоночника
Девочка получила травму позвоночника Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 13-летней девочке, накануне упавшей из окна четвертого этажа, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в окружном Управлении СК РФ.

«По предварительным данным, 14 апреля 2025 года в вечернее время несовершеннолетняя выпала из окна 4-ого этажа многоквартирного дома. Девочке оказана медицинская помощь, оснований для госпитализации не имеется», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Девочка приземлилась на козырек подъезда. В Управлении по данному происшествию начата процессуальная проверка.

После случившегося ребенок смогла самостоятельно добраться до соседей на втором этаже. Медики диагностировали у нее травму позвоночника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) 13-летней девочке, накануне упавшей из окна четвертого этажа, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в окружном Управлении СК РФ. «По предварительным данным, 14 апреля 2025 года в вечернее время несовершеннолетняя выпала из окна 4-ого этажа многоквартирного дома. Девочке оказана медицинская помощь, оснований для госпитализации не имеется», — сообщается в telegram-канале ведомства. Девочка приземлилась на козырек подъезда. В Управлении по данному происшествию начата процессуальная проверка. После случившегося ребенок смогла самостоятельно добраться до соседей на втором этаже. Медики диагностировали у нее травму позвоночника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...