Штормовой ветер и гроза: в Тюмени резко испортится погода

В Тюменской области 18 и 20 апреля ожидается гроза и штормовой ветер
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Погода испортится на два дня
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На юге Тюменской области 18 и 20 апреля ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. В воскресенье также пройдет дождь.

«18 апреля ночью похолодает до -8 градусов. Местами порывы ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица. 20 апреля порывы ветра 15-20 м/с, дождь, в отдельных районах грозы», — указано в прогнозе.

При этом, 20 апреля потеплеет до +20 градусов. Ночью температура опустится до +8.

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На юге Тюменской области 18 и 20 апреля ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. В воскресенье также пройдет дождь. «18 апреля ночью похолодает до -8 градусов. Местами порывы ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица. 20 апреля порывы ветра 15-20 м/с, дождь, в отдельных районах грозы», — указано в прогнозе. При этом, 20 апреля потеплеет до +20 градусов. Ночью температура опустится до +8.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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