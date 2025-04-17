Штормовой ветер и гроза: в Тюмени резко испортится погода

Погода испортится на два дня
На юге Тюменской области 18 и 20 апреля ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. В воскресенье также пройдет дождь.
«18 апреля ночью похолодает до -8 градусов. Местами порывы ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица. 20 апреля порывы ветра 15-20 м/с, дождь, в отдельных районах грозы», — указано в прогнозе.
При этом, 20 апреля потеплеет до +20 градусов. Ночью температура опустится до +8.
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