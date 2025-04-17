Из военного плена на Родину вернулись 18 тюменцев

В 2024 году из украинского плена в Россию вернулись 18 участников СВО. Об этом в своем докладе сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
«В течение года было произведено 10 обменов военнопленными. В ходе них было возвращено 18 военнослужащих из Тюменской области», — отметил тюменский омбудсмен.
На протяжении всего года специалисты собирали письма от родственников, которые впоследствии отправлялись к военнопленным. Также для них был организован сбор теплой одежды и обуви.
Ранее Олег Датских сообщил, что в минувшем году в восемь раз выросло количество обращений от семей участников СВО. Их количество составило 1004, когда как годом ранее данный показатель составил 123 заявления.
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