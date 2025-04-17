Курганские власти рассказали о новой программе поддержки бойцов СВО

Курганские бойцы СВО смогут работать в IT-сфере
© Служба новостей «URA.RU»
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В проекте нет ограничений по участию: присоединиться может любой ветеран СВО
В проекте нет ограничений по участию: присоединиться может любой ветеран СВО Фото:

Курганские власти рассказали о социальном проекте «Герои новых технологий», направленном на поддержку ветеранов-инвалидов специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Инициатива реализуется при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» и призвана помочь участникам СВО с ограниченными возможностями здоровья найти работу в сфере IT-технологий, в том числе жителям малых населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«В рамках проекта участники смогут стать дистанционными сотрудниками крупных российских компаний, получат возможность пройти бесплатное обучение современным и востребованным IT-профессиям. Проект позволяет получить доступ к уникальным курсам и наставникам, обучение проводится опытными специалистами и включает практику», — пишет ведомство.

В проекте нет ограничений по участию: присоединиться может любой ветеран СВО. Все этапы — от подачи заявки до обучения и трудоустройства — проходят онлайн. Узнать информацию можно на сайте проекта.

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Курганские власти рассказали о социальном проекте «Герои новых технологий», направленном на поддержку ветеранов-инвалидов специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Инициатива реализуется при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» и призвана помочь участникам СВО с ограниченными возможностями здоровья найти работу в сфере IT-технологий, в том числе жителям малых населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «В рамках проекта участники смогут стать дистанционными сотрудниками крупных российских компаний, получат возможность пройти бесплатное обучение современным и востребованным IT-профессиям. Проект позволяет получить доступ к уникальным курсам и наставникам, обучение проводится опытными специалистами и включает практику», — пишет ведомство. В проекте нет ограничений по участию: присоединиться может любой ветеран СВО. Все этапы — от подачи заявки до обучения и трудоустройства — проходят онлайн. Узнать информацию можно на сайте проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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