Курганские власти рассказали о новой программе поддержки бойцов СВО

Курганские власти рассказали о социальном проекте «Герои новых технологий», направленном на поддержку ветеранов-инвалидов специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Инициатива реализуется при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» и призвана помочь участникам СВО с ограниченными возможностями здоровья найти работу в сфере IT-технологий, в том числе жителям малых населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
«В рамках проекта участники смогут стать дистанционными сотрудниками крупных российских компаний, получат возможность пройти бесплатное обучение современным и востребованным IT-профессиям. Проект позволяет получить доступ к уникальным курсам и наставникам, обучение проводится опытными специалистами и включает практику», — пишет ведомство.
В проекте нет ограничений по участию: присоединиться может любой ветеран СВО. Все этапы — от подачи заявки до обучения и трудоустройства — проходят онлайн. Узнать информацию можно на сайте проекта.
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