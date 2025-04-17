В Кургане директор «Курганстальмоста» Парышев заявился на праймериз

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Директор «Курганстальмоста» Парышев заявился на праймериз Единой России
Директор «Курганстальмоста» Парышев заявился на праймериз Единой России Фото:

В Кургане на предварительное голосование «Единой России» заявился исполнительный директор завода «Курганстальмост» Сергей Парышев. Об этом сообщает «Единая Россия».

«Парышев Сергей Николаевич. Выборы депутатов Курганской областной Думы восьмого созыва. Территория №9. Сторонник партии», — говорится в карточке на сайте предварительного голосования «Единой России». Предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате.

Ранее URA.RU сообщало, что Парышев собирается баллотироваться в Курганскую облдуму на выборах в сентябре 2025 года. По информации источников, сначала выдвижение предлагали его брату Дмитрию, но тот отказался.

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В Кургане на предварительное голосование «Единой России» заявился исполнительный директор завода «Курганстальмост» Сергей Парышев. Об этом сообщает «Единая Россия». «Парышев Сергей Николаевич. Выборы депутатов Курганской областной Думы восьмого созыва. Территория №9. Сторонник партии», — говорится в карточке на сайте предварительного голосования «Единой России». Предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате. Ранее URA.RU сообщало, что Парышев собирается баллотироваться в Курганскую облдуму на выборах в сентябре 2025 года. По информации источников, сначала выдвижение предлагали его брату Дмитрию, но тот отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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