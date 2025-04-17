17 апреля 2025

В Кургане ушел из жизни бывший сотрудник депздрава. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Алексеем Никитенко состоится 19 апреля
Прощание с Алексеем Никитенко состоится 19 апреля Фото:

В Кургане скончался бывший сотрудник департамента здравоохранения региона Алексей Владимирович Никитенко. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Курганской области.

Бывший работник депздрава Алексей Никитенко
Бывший работник депздрава Алексей Никитенко
Фото:

Алексей Владимирович занимал должность главного специалиста-эксперта службы специальной работы отдела материально-технического обеспечения и специальной работы управления экономики и финансов. «Общий трудовой стаж государственной службы у Алексея Владимировича около 19 лет. В Департаменте здравоохранения Алексей Владимирович проработал более четырех лет», — пишет ведомство.

Прощание с Алексеем Никитенко состоится 19 апреля 2025 года, с 13:00 до 14:00 по адресу: г. Курган, улица Пушкина, дом 2а. Департамент отметил, что коллеги ценили Никитенко за высокий профессионализм и преданность работе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане скончался бывший сотрудник департамента здравоохранения региона Алексей Владимирович Никитенко. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Курганской области. Алексей Владимирович занимал должность главного специалиста-эксперта службы специальной работы отдела материально-технического обеспечения и специальной работы управления экономики и финансов. «Общий трудовой стаж государственной службы у Алексея Владимировича около 19 лет. В Департаменте здравоохранения Алексей Владимирович проработал более четырех лет», — пишет ведомство. Прощание с Алексеем Никитенко состоится 19 апреля 2025 года, с 13:00 до 14:00 по адресу: г. Курган, улица Пушкина, дом 2а. Департамент отметил, что коллеги ценили Никитенко за высокий профессионализм и преданность работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...