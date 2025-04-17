В Кургане скончался бывший сотрудник департамента здравоохранения региона Алексей Владимирович Никитенко. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Курганской области.
Алексей Владимирович занимал должность главного специалиста-эксперта службы специальной работы отдела материально-технического обеспечения и специальной работы управления экономики и финансов. «Общий трудовой стаж государственной службы у Алексея Владимировича около 19 лет. В Департаменте здравоохранения Алексей Владимирович проработал более четырех лет», — пишет ведомство.
Прощание с Алексеем Никитенко состоится 19 апреля 2025 года, с 13:00 до 14:00 по адресу: г. Курган, улица Пушкина, дом 2а. Департамент отметил, что коллеги ценили Никитенко за высокий профессионализм и преданность работе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».