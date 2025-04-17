17 апреля 2025

Чем известен старейший завод Кургана, которым владеют москвичи

«Кургансельмаш» больше 120 лет производит оборудование для сельского хозяйства
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Кургансельмаш» работает более 120 лет
Завод «Кургансельмаш» работает более 120 лет Фото:

«Кургансельмаш» является одним из старейших и ведущих машиностроительных предприятий региона. Завод, производящий оборудование для сельского хозяйства, полностью принадлежит московской компании. О том, какой путь прошло предприятие, основанное еще при царе Николае II — в материале корреспондента URA.RU. 

Путь старейшего предприятия

История предприятия начинается с механической мастерской, основанной в 1900 году инженером-механиком Сергеем Александровичем Балакшиным, который вернулся из Германии и организовал производство гидравлических турбин и сельхозмашин. В 1908 году завод получил международное признание — его гидротурбина «Богатырь-быстроход» была отмечена золотой и серебряной медалями на Всемирных выставках в Марселе и Стокгольме.

КСМ является старейшим заводом Курганской области
КСМ является старейшим заводом Курганской области
Фото:

В 1931 году предприятие перепрофилировали на выпуск сельскохозяйственной техники, включая запчасти к тракторам и оборудование для мельниц. Во время Великой Отечественной войны завод выпускал мины и минометы, работая в режиме 11-часового рабочего дня без выходных и обеспечивая фронт оборонной продукциейС 1950 года «Кургансельмаш» стал самостоятельным предприятием после разделения «Уралсельмаша». С середины 60-х годов завод сосредоточился на производстве доильных установок различных моделей и резервуаров-охладителей молока.

В 1975 году предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение государственных планов. В 80-е продукция завода поставлялась на экспорт в Германию, Китай и Болгарию. В 1991 году «Кургансельмаш» был преобразован в акционерное общество.

В 90-е годы прямой конкурент завода шведская фирма «Альфа Лаваль» пыталась выкупить контрольный пакет акций, но тогдашний директор «Кургансельмаша» отказал. После прихода на пост руководителя Петра Гринюка были попытки наладить сотрудничество с иностранцами, однако на этот раз от покупки акций отказались сами шведы. Они мотивировали это тем, что рынки сбыта — совхозы и колхозы — уже распущены.

В 2014 году КСМ планировал совместно с китайской компанией ООО «Синан ЛитМаш» перепрофилирование одного из цехов завода на литейное производство для трубопроводной арматуры. Спустя три года на заводе было начато освоение производства по выпуску стального литья. В 2020 году пост генерального директора возглавил сын Петра Гринюка — депутат гордумы Кирилл Гринюк. При нем в 2023 году предприятие вновь поменяло статус, перейдя из АО в ООО. 

Завод сегодня

Предприятие «Кургансельмаш» продолжает оставаться ключевым игроком в отрасли сельскохозяйственного машиностроения региона, поставляя сертифицированное оборудование, адаптированное к условиям российского сельского хозяйства. Завод имеет значительный опыт проектирования и изготовления техники для животноводческих ферм, а его продукция востребована во многих регионах России и за рубежом. В частности, КСМ производит доильные установки, резервуары-охладители молока, оборудование для оснащения коровьих ферм. Также осуществляет монтаж и сервисное обслуживание своей спецтехники.

Заводом владеет московская компания «ППТГ». Столичной фирме принадлежит 100% акций в уставном капитале. В начале апреля 2025 года на «Кургансельмаше» произошли кадровые перестановки в руководстве. Должность генерального директора покинул Кирилл Гринюк. Его место занял Владислав Гейцман. Бизнесмен получил должность управляющего. В открытых данных указано, что Гейцман владеет фирмой «Панорама», занимающейся производством арматуры.

По данным инсайдеров URA.RU, Гринюк уже нашел новое место работы. Источники из сферы бизнеса утверждают, что депутат гордумы перебрался в другое промышленное предприятие региона — «Бентизол». Там, по версии собеседников, он получил пост финансового директора. При этом сам Гринюк ситуацию со своим назначением никак не комментирует. 

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«Кургансельмаш» является одним из старейших и ведущих машиностроительных предприятий региона. Завод, производящий оборудование для сельского хозяйства, полностью принадлежит московской компании. О том, какой путь прошло предприятие, основанное еще при царе Николае II — в материале корреспондента URA.RU.  Путь старейшего предприятия История предприятия начинается с механической мастерской, основанной в 1900 году инженером-механиком Сергеем Александровичем Балакшиным, который вернулся из Германии и организовал производство гидравлических турбин и сельхозмашин. В 1908 году завод получил международное признание — его гидротурбина «Богатырь-быстроход» была отмечена золотой и серебряной медалями на Всемирных выставках в Марселе и Стокгольме. В 1931 году предприятие перепрофилировали на выпуск сельскохозяйственной техники, включая запчасти к тракторам и оборудование для мельниц. Во время Великой Отечественной войны завод выпускал мины и минометы, работая в режиме 11-часового рабочего дня без выходных и обеспечивая фронт оборонной продукцией.  С 1950 года «Кургансельмаш» стал самостоятельным предприятием после разделения «Уралсельмаша». С середины 60-х годов завод сосредоточился на производстве доильных установок различных моделей и резервуаров-охладителей молока. В 1975 году предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение государственных планов. В 80-е продукция завода поставлялась на экспорт в Германию, Китай и Болгарию. В 1991 году «Кургансельмаш» был преобразован в акционерное общество. В 90-е годы прямой конкурент завода шведская фирма «Альфа Лаваль» пыталась выкупить контрольный пакет акций, но тогдашний директор «Кургансельмаша» отказал. После прихода на пост руководителя Петра Гринюка были попытки наладить сотрудничество с иностранцами, однако на этот раз от покупки акций отказались сами шведы. Они мотивировали это тем, что рынки сбыта — совхозы и колхозы — уже распущены. В 2014 году КСМ планировал совместно с китайской компанией ООО «Синан ЛитМаш» перепрофилирование одного из цехов завода на литейное производство для трубопроводной арматуры. Спустя три года на заводе было начато освоение производства по выпуску стального литья. В 2020 году пост генерального директора возглавил сын Петра Гринюка — депутат гордумы Кирилл Гринюк. При нем в 2023 году предприятие вновь поменяло статус, перейдя из АО в ООО.  Завод сегодня Предприятие «Кургансельмаш» продолжает оставаться ключевым игроком в отрасли сельскохозяйственного машиностроения региона, поставляя сертифицированное оборудование, адаптированное к условиям российского сельского хозяйства. Завод имеет значительный опыт проектирования и изготовления техники для животноводческих ферм, а его продукция востребована во многих регионах России и за рубежом. В частности, КСМ производит доильные установки, резервуары-охладители молока, оборудование для оснащения коровьих ферм. Также осуществляет монтаж и сервисное обслуживание своей спецтехники. Заводом владеет московская компания «ППТГ». Столичной фирме принадлежит 100% акций в уставном капитале. В начале апреля 2025 года на «Кургансельмаше» произошли кадровые перестановки в руководстве. Должность генерального директора покинул Кирилл Гринюк. Его место занял Владислав Гейцман. Бизнесмен получил должность управляющего. В открытых данных указано, что Гейцман владеет фирмой «Панорама», занимающейся производством арматуры. По данным инсайдеров URA.RU, Гринюк уже нашел новое место работы. Источники из сферы бизнеса утверждают, что депутат гордумы перебрался в другое промышленное предприятие региона — «Бентизол». Там, по версии собеседников, он получил пост финансового директора. При этом сам Гринюк ситуацию со своим назначением никак не комментирует. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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