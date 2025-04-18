В Кургане сотрудники ФСБ предотвратили разглашение гостайны

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Курганец получил предупреждение от ФСБ
Курганец получил предупреждение от ФСБ Фото:

УФСБ России по Курганской области вынесло официальное предостережение сотруднику одной из энергетических компаний региона за нарушение правил обращения со сведениями, составляющими государственную тайну. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что сотрудник энергетической компании нарушал требования законодательства РФ в работе со сведениями, составляющими государственную тайну», — говорится в официальном пресc-релизе ведомства. Это создавало предпосылки для доступа к охраняемым законом сведениям лицам, не допущенным к государственной тайне.

В действиях сотрудника отсутствовал состав преступления. Поэтому сотрудники спецслужбы ограничились вынесением официального предостережения о недопустимости подобных действий.

Редакция обратилась за комментарием к бывшему специалисту по защите государственной тайны. Экс-сотрудник отметил, что сейчас времена такие, что даже незначительные, на ваш взгляд, секреты интересуют иностранцев. «Органами не просто так принимается решение о закрытии тех или иных данных, значит в них есть что-то не для общего доступа. Люди которые допущены к работе с такими данными, сейчас должны в полной мере отдавать себе отчет, что если они будут допускать нарушения или не дай бог, передавать или терять данные будут нести наказание по всей строгости закона». Мужчина посоветовал ответственно относиться к своим обязанностям.

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УФСБ России по Курганской области вынесло официальное предостережение сотруднику одной из энергетических компаний региона за нарушение правил обращения со сведениями, составляющими государственную тайну. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба ведомства. «Установлено, что сотрудник энергетической компании нарушал требования законодательства РФ в работе со сведениями, составляющими государственную тайну», — говорится в официальном пресc-релизе ведомства. Это создавало предпосылки для доступа к охраняемым законом сведениям лицам, не допущенным к государственной тайне. В действиях сотрудника отсутствовал состав преступления. Поэтому сотрудники спецслужбы ограничились вынесением официального предостережения о недопустимости подобных действий. Редакция обратилась за комментарием к бывшему специалисту по защите государственной тайны. Экс-сотрудник отметил, что сейчас времена такие, что даже незначительные, на ваш взгляд, секреты интересуют иностранцев. «Органами не просто так принимается решение о закрытии тех или иных данных, значит в них есть что-то не для общего доступа. Люди которые допущены к работе с такими данными, сейчас должны в полной мере отдавать себе отчет, что если они будут допускать нарушения или не дай бог, передавать или терять данные будут нести наказание по всей строгости закона». Мужчина посоветовал ответственно относиться к своим обязанностям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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