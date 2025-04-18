В Кургане сотрудники ФСБ предотвратили разглашение гостайны

УФСБ России по Курганской области вынесло официальное предостережение сотруднику одной из энергетических компаний региона за нарушение правил обращения со сведениями, составляющими государственную тайну. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что сотрудник энергетической компании нарушал требования законодательства РФ в работе со сведениями, составляющими государственную тайну», — говорится в официальном пресc-релизе ведомства. Это создавало предпосылки для доступа к охраняемым законом сведениям лицам, не допущенным к государственной тайне.
В действиях сотрудника отсутствовал состав преступления. Поэтому сотрудники спецслужбы ограничились вынесением официального предостережения о недопустимости подобных действий.
Редакция обратилась за комментарием к бывшему специалисту по защите государственной тайны. Экс-сотрудник отметил, что сейчас времена такие, что даже незначительные, на ваш взгляд, секреты интересуют иностранцев. «Органами не просто так принимается решение о закрытии тех или иных данных, значит в них есть что-то не для общего доступа. Люди которые допущены к работе с такими данными, сейчас должны в полной мере отдавать себе отчет, что если они будут допускать нарушения или не дай бог, передавать или терять данные будут нести наказание по всей строгости закона». Мужчина посоветовал ответственно относиться к своим обязанностям.
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