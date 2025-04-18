В Тобольске отменили общегородской последний звонок

В Тобольске (Тюменская область) в 2025 году не будет общегородского последнего звонка, сообщил общественник Евгений Беляев. По его словам, вместо этого организуют общегородской фестиваль выпускников.
«Выпускной 2025… На родительском собрании вчера сообщили, что в этом году в Тобольске не будет общегородского последнего звонка, а будет общегородской фестиваль выпускников, который состоится 20 июня», — написал Беляев на своей странице VK.
С чем связана отмена мероприятия — не известно. URA.RU отправило запрос в департамент образования Тобольска. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Тобольск станет первым городом России, в котором ежегодно будут проводить общегородской «Последний звонок» для школьников. В прошлом году мероприятие собрало почти 700 выпускников школ.
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