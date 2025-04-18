18 апреля 2025

В Тобольске отменили общегородской последний звонок

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо общегородского последнего звонка в Тобольске планируют провести фестиваль выпускников
Вместо общегородского последнего звонка в Тобольске планируют провести фестиваль выпускников Фото:

В Тобольске (Тюменская область) в 2025 году не будет общегородского последнего звонка, сообщил общественник Евгений Беляев. По его словам, вместо этого организуют общегородской фестиваль выпускников.

«Выпускной 2025… На родительском собрании вчера сообщили, что в этом году в Тобольске не будет общегородского последнего звонка, а будет общегородской фестиваль выпускников, который состоится 20 июня», — написал Беляев на своей странице VK.

С чем связана отмена мероприятия — не известно. URA.RU отправило запрос в департамент образования Тобольска. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Тобольск станет первым городом России, в котором ежегодно будут проводить общегородской «Последний звонок» для школьников. В прошлом году мероприятие собрало почти 700 выпускников школ.

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В Тобольске (Тюменская область) в 2025 году не будет общегородского последнего звонка, сообщил общественник Евгений Беляев. По его словам, вместо этого организуют общегородской фестиваль выпускников. «Выпускной 2025… На родительском собрании вчера сообщили, что в этом году в Тобольске не будет общегородского последнего звонка, а будет общегородской фестиваль выпускников, который состоится 20 июня», — написал Беляев на своей странице VK. С чем связана отмена мероприятия — не известно. URA.RU отправило запрос в департамент образования Тобольска. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Тобольск станет первым городом России, в котором ежегодно будут проводить общегородской «Последний звонок» для школьников. В прошлом году мероприятие собрало почти 700 выпускников школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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