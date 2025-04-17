В Кремле назвали условие для завершения СВО и анонсировали переговоры 9 мая: главные заявления Пескова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами подчеркнул, что обсуждение вопроса о включении четырех новых регионов в состав Российской Федерации в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса неуместно, так как эти территории уже являются частью России.
Помимо этого пресс-секретарь президента РФ рассказал о предстоящих планах на празднование 9 мая в России. Песков отметил, что Москва окажет радушный прием представителям зарубежных государств, а также анонсировал переговоры на полях мероприятия. Другие заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
Обязательное условие для окончания СВО
В Кремле выразили несогласие с формулировкой вопроса о том, что передача новых регионов Российской Федерации под контроль Москвы является условием для завершения конфликта на Украине. Отвечая на вопрос журналиста, Песков заявил, что четыре региона (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области) уже и так входят в состав России, став ее неотъемлемой частью.
Празднование 9 мая в России
Ожидается, что представители более 20 стран посетят Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Им всем, заявил пресс-секретарь президента РФ, будет оказан радушный прием. Список приглашенных Кремль обещал опубликовать позже.
Помимо этого Песков рассказал, что грядущее празднование Дня Победы не будет носить элементов Ялты 1945 года (тогда в Ялте встретились главы трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритания, — прим. URA.RU). Он также отметил, что на полях празднования 9 мая в России пройдут содержательные переговоры лидеров стран.
Ожидание от переговоров США и Украины
17 апреля 2025 года в Париже начались переговоры между делегациями США и Украины. От последних в столицу Франции прибыли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.
Песков отметил, что в Кремле будут следить за темой обсуждения вопроса урегулирования украинского конфликта. Он заметил, что переговоры на эту тему в Париже являются продолжением того, о чем недавно президент России Владимир Путин говорил со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом. Официальный представитель Кремля надеется, что США продолжают работу в этом русле уже с европейцами и с украинцами.
Смена секретаря Союзного государства
Александр Лукашенко 17 апреля 2025 года объявил о смене секретаря Союзного государства России и Беларуси. Им стал Сергей Глазьев, который ранее был бывшим советником президента России. Комментируя эту ситуацию, Песков заявил, что это — естественный процесс. Подобное назначение, уверен пресс-секретарь президента РФ, принесет выгоду двум народам.
Ранее пост государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси занимал Дмитрий Мезенцев. Он был назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном Суде РФ.
Глава МИД Ирана передаст Путину особое послание
Песков сообщил о том, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи передаст послание от верховного лидера Ирана президенту РФ Владимиру Путину во время своего визита в Москву. Помимо этого иранский дипломат обсудит с российскими коллегами продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене.
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