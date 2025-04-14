Повышение пенсий, улучшение медпомощи и условия для досуга: в РФ улучшают качество жизни пожилых

Правительство приняло стратегию, направленную на поддержку граждан старшего возраста, которая будет действовать до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В нее входят меры по улучшению качества жизни пожилых людей, а именно индексация пенсий два раза в год, расширение медицинских услуг, особенно в сельской местности, и создание возможностей для активного досуга. Подробнее — в материале URA.RU.
Индексация пенсий два раза в год
Со следующего года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год. По словам Мишустина, индексация будет проводиться 1 февраля с учетом инфляции за прошлый год и 1 апреля с учетом доходов Соцфонда за аналогичный период.
Улучшение медпомощи в сельской местности
Ключевым направлением данной стратегии также является совершенствование медицинской помощи для пожилых, особенно в сельской местности, и расширение методов ранней диагностики. Глава правительства подчеркнул необходимость регулярной диспансеризации. Кроме того, ожидается, что в ближайшие шесть лет система долговременного ухода, охватывающая сегодня порядка 170 тысяч человек, увеличится до полумиллиона.
Создание возможностей для самореализации
Премьер-министр также обратил внимание на необходимость вовлечения граждан старшего возраст в досуговые мероприятия, чтобы они могли успешно реализовывать себя. Мишустин заявил, что их нужно активно вовлекать в занятия спортом, творческую деятельность и процесс получения новых навыков.
«Важно обеспечить поддержку людей, давая им возможность делиться своими знаниями и опытом, что сделает их полноценными и востребованными членами общества», – заявил премьер-министр. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале правительства.
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