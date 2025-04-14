Повышение пенсий, улучшение медпомощи и условия для досуга: в РФ улучшают качество жизни пожилых

Правительство РФ утвердило Стратегию действий в интересах пожилых до 2030 года
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Правительство РФ планирует начать активно вовлекать пенсионеров в занятия спортом
Правительство РФ планирует начать активно вовлекать пенсионеров в занятия спортом Фото:

Правительство приняло стратегию, направленную на поддержку граждан старшего возраста, которая будет действовать до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В нее входят меры по улучшению качества жизни пожилых людей, а именно индексация пенсий два раза в год, расширение медицинских услуг, особенно в сельской местности, и создание возможностей для активного досуга. Подробнее — в материале URA.RU.

Индексация пенсий два раза в год

Со следующего года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год. По словам Мишустина, индексация будет проводиться 1 февраля с учетом инфляции за прошлый год и 1 апреля с учетом доходов Соцфонда за аналогичный период.

Улучшение медпомощи в сельской местности

Ключевым направлением данной стратегии также является совершенствование медицинской помощи для пожилых, особенно в сельской местности, и расширение методов ранней диагностики. Глава правительства подчеркнул необходимость регулярной диспансеризации. Кроме того, ожидается, что в ближайшие шесть лет система долговременного ухода, охватывающая сегодня порядка 170 тысяч человек, увеличится до полумиллиона.

Создание возможностей для самореализации

Новая стратегия правительства направлена на вовлечение пожилых людей в досуговые активности
Новая стратегия правительства направлена на вовлечение пожилых людей в досуговые активности
Фото:

Премьер-министр также обратил внимание на необходимость вовлечения граждан старшего возраст в досуговые мероприятия, чтобы они могли успешно реализовывать себя. Мишустин заявил, что их нужно активно вовлекать в занятия спортом, творческую деятельность и процесс получения новых навыков.

«Важно обеспечить поддержку людей, давая им возможность делиться своими знаниями и опытом, что сделает их полноценными и востребованными членами общества», – заявил премьер-министр. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале правительства.

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Правительство приняло стратегию, направленную на поддержку граждан старшего возраста, которая будет действовать до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В нее входят меры по улучшению качества жизни пожилых людей, а именно индексация пенсий два раза в год, расширение медицинских услуг, особенно в сельской местности, и создание возможностей для активного досуга. Подробнее — в материале URA.RU. Индексация пенсий два раза в год Со следующего года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год. По словам Мишустина, индексация будет проводиться 1 февраля с учетом инфляции за прошлый год и 1 апреля с учетом доходов Соцфонда за аналогичный период. Улучшение медпомощи в сельской местности Ключевым направлением данной стратегии также является совершенствование медицинской помощи для пожилых, особенно в сельской местности, и расширение методов ранней диагностики. Глава правительства подчеркнул необходимость регулярной диспансеризации. Кроме того, ожидается, что в ближайшие шесть лет система долговременного ухода, охватывающая сегодня порядка 170 тысяч человек, увеличится до полумиллиона. Создание возможностей для самореализации Премьер-министр также обратил внимание на необходимость вовлечения граждан старшего возраст в досуговые мероприятия, чтобы они могли успешно реализовывать себя. Мишустин заявил, что их нужно активно вовлекать в занятия спортом, творческую деятельность и процесс получения новых навыков.
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