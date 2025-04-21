В УМВД по Тюменской области проходит проверка

В УМВД России по Тюменской области приехала комиссия из центрального главка. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Ревизоры проверяют в Тюмени буквально все: документацию, оперативность подразделений, качество работы местной полиции в условиях ЧП. Также проходили внеплановые учения и сборы личного состава. Проверка в большей степени коснулась именно управления МВД России по Тюменской области. К городским отделам полиции у проверяющих меньше вопросов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что пока серьезных нарушений в работе областного УМВД не выявлено. Проверка продолжается. О том, что в тюменской полиции начали готовиться к приезду московской комиссии, URA.RU сообщало в конце марта. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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