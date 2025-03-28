В УМВД по Тюменской области готовятся к проверке из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка тюменского главка запланирована на апрель
Проверка тюменского главка запланирована на апрель Фото:

В УМВД России по Тюменской области начали готовиться к проверке из Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, она пройдет в апреле.

«Во всех управлениях и отделах полиции идет подготовка к приезду московских ревизоров. Проверка в УМВД России по Тюменской области пройдет уже в апреле», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что информация о предстоящей проверке доведена до всех сотрудников областного УМВД. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В УМВД России по Тюменской области начали готовиться к проверке из Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, она пройдет в апреле. «Во всех управлениях и отделах полиции идет подготовка к приезду московских ревизоров. Проверка в УМВД России по Тюменской области пройдет уже в апреле», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Он уточнил, что информация о предстоящей проверке доведена до всех сотрудников областного УМВД. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...