В УМВД по Тюменской области готовятся к проверке из Москвы

Проверка тюменского главка запланирована на апрель
В УМВД России по Тюменской области начали готовиться к проверке из Москвы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, она пройдет в апреле.
«Во всех управлениях и отделах полиции идет подготовка к приезду московских ревизоров. Проверка в УМВД России по Тюменской области пройдет уже в апреле», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он уточнил, что информация о предстоящей проверке доведена до всех сотрудников областного УМВД. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!