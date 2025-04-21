В Тюмени в пятиэтажке на улице Геологоразведчиков произошел пожар в квартире. В результате возгорания пострадал ребенок, девять человек эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В тушении были задействованы восемь единиц основной и специальной техники, 22 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. В результате происшествия травмы получил один человек (ребенок)», — заявили в пресс-службе.
Там же добавили, что происшествие произошло утром 22 апреля. Одного человека спасли, еще девять жильцов эвакуировали. Причина возгорания устанавливается.
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