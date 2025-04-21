21 апреля 2025

В Тюмени при пожаре в квартире пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девять жильцов эвакуировали
Девять жильцов эвакуировали Фото:

В Тюмени в пятиэтажке на улице Геологоразведчиков произошел пожар в квартире. В результате возгорания пострадал ребенок, девять человек эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В тушении были задействованы восемь единиц основной и специальной техники, 22 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. В результате происшествия травмы получил один человек (ребенок)», — заявили в пресс-службе.

Там же добавили, что происшествие произошло утром 22 апреля. Одного человека спасли, еще девять жильцов эвакуировали. Причина возгорания устанавливается.

Пожар произошел рано утром 22 апреля.
Пожар произошел рано утром 22 апреля.
Фото:

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В Тюмени в пятиэтажке на улице Геологоразведчиков произошел пожар в квартире. В результате возгорания пострадал ребенок, девять человек эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В тушении были задействованы восемь единиц основной и специальной техники, 22 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. В результате происшествия травмы получил один человек (ребенок)», — заявили в пресс-службе. Там же добавили, что происшествие произошло утром 22 апреля. Одного человека спасли, еще девять жильцов эвакуировали. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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