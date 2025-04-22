В Кургане интересно: «Библионочь» приглашает окунуться в атмосферу военных лет

Курганская библиотека имени Л.И. Куликова приглашает жителей и гостей города принять участие во всероссийской акции «Библионочь-2025», которая пройдет 25 апреля с 18:00. Основной темой мероприятия станет сохранение памяти о героическом прошлом страны, а гостей ждут интерактивные площадки, театральные постановки, музыкальные программы и тематические выставки. Посетители смогут окунуться в атмосферу военных лет. Об этом сообщает группа библиотеки в соцсети «ВКонтакте».
«Представьте себе жизнь советских солдат в минуты отдыха... На нашем импровизированном „Привале“ вас ждут выступления артистов фронтовой концертной бригады. Погрузитесь в эпоху вместе...», — пишет группа библиотеки.
Гостей ждут выступления артистов фронтовой концертной бригады, ретро-дефиле, музыкальные коллективы города, театральное представление и интерактивные зоны, где можно почувствовать себя разведчиком или связистом. В рамках акции посетители смогут поучаствовать в плетении маскировочных сетей, изучить устройство оружия и изготовить сухой душ для бойцов. В зале «Фронтовой почты» гости напишут послания солдатам и создадут символы Победы, а также примут участие в шахматных поединках и литературных квестах. Для желающих будут работать выставочные зоны с мультимедийными экспозициями и эскизами спектаклей, а каждый участник получит карту-путеводитель и шанс выиграть призы в конкурсах.
Ранее URA.RU сообщало афишу мероприятий «Библионочи» на 25 апреля. Все события приурочены к 80-летию Победы. Цель — почтить память героев, познакомить с историей и вовлечь в патриотическое воспитание.
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