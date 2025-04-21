В Тюмени в Комарово построят прямой заезд, который позволит миновать пробки

В Тюмени с Червишевского тракта построят прямую дорогу в микрорайоны Комарово и Тюменскую слободу. Заезд на улицу Уездную будет односторонним. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
«В рамках проекта предусмотрено устройство одностороннего дополнительного заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную, минуя Посадскую (он расположится на некотором расстоянии от нее). Это позволит улучшить транспортную доступность нескольких жилых районов: Ново-Комарово, Патрушево, Комарово и Тюменская слобода. Протяженность участка составит 511 метров», — сообщили в мэрии.
После обустройства съезда перенастроят светофор на Юрия Семовских. Будет увеличена фаза движения для прямого направления из города и в город.
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