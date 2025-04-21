21 апреля 2025

В Тюмени в Комарово построят прямой заезд, который позволит миновать пробки

В Тюмени построят прямой односторонний заезд в Комарово и Слободу
© Служба новостей «URA.RU»
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Заезд на улицу Уездную будет односторонним
Заезд на улицу Уездную будет односторонним Фото:

В Тюмени с Червишевского тракта построят прямую дорогу в микрорайоны Комарово и Тюменскую слободу. Заезд на улицу Уездную будет односторонним. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В рамках проекта предусмотрено устройство одностороннего дополнительного заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную, минуя Посадскую (он расположится на некотором расстоянии от нее). Это позволит улучшить транспортную доступность нескольких жилых районов: Ново-Комарово, Патрушево, Комарово и Тюменская слобода. Протяженность участка составит 511 метров», — сообщили в мэрии.

После обустройства съезда перенастроят светофор на Юрия Семовских. Будет увеличена фаза движения для прямого направления из города и в город. 

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В Тюмени с Червишевского тракта построят прямую дорогу в микрорайоны Комарово и Тюменскую слободу. Заезд на улицу Уездную будет односторонним. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «В рамках проекта предусмотрено устройство одностороннего дополнительного заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную, минуя Посадскую (он расположится на некотором расстоянии от нее). Это позволит улучшить транспортную доступность нескольких жилых районов: Ново-Комарово, Патрушево, Комарово и Тюменская слобода. Протяженность участка составит 511 метров», — сообщили в мэрии. После обустройства съезда перенастроят светофор на Юрия Семовских. Будет увеличена фаза движения для прямого направления из города и в город. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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