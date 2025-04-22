22 апреля 2025

В мэрии успокоили курганцев, которые переживали из-за скорого закрытия детсада

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание детсада останется в системе образования
Здание детсада останется в системе образования Фото:

В Кургане хватает мест в детских садах. При этом, здание детсада на улице Свердлова также продолжат использовать в системе образования. Об этом сообщили представители администрации в ответе горожанам, которые расстроились, когда пошли разговоры о закрытии детсада «Белоснежка».

«В городской системе дошкольного образования достаточно мест. Здание на улице Свердлова, 9 в Кургане остается в системе образования», — говорится в ответе на сайте «Обратись».

Ранее курганцы просили в обращении, чтобы детсад №111 не закрывали, поскольку рядом построены новые многоквартирные дома у ТЦ «Рио» и возводятся дома на улице Кремлева. Горожане переживали, что мест в детсадах может не хватить при росте населения.

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В Кургане хватает мест в детских садах. При этом, здание детсада на улице Свердлова также продолжат использовать в системе образования. Об этом сообщили представители администрации в ответе горожанам, которые расстроились, когда пошли разговоры о закрытии детсада «Белоснежка». «В городской системе дошкольного образования достаточно мест. Здание на улице Свердлова, 9 в Кургане остается в системе образования», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Ранее курганцы просили в обращении, чтобы детсад №111 не закрывали, поскольку рядом построены новые многоквартирные дома у ТЦ «Рио» и возводятся дома на улице Кремлева. Горожане переживали, что мест в детсадах может не хватить при росте населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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