В мэрии успокоили курганцев, которые переживали из-за скорого закрытия детсада

В Кургане хватает мест в детских садах. При этом, здание детсада на улице Свердлова также продолжат использовать в системе образования. Об этом сообщили представители администрации в ответе горожанам, которые расстроились, когда пошли разговоры о закрытии детсада «Белоснежка».
«В городской системе дошкольного образования достаточно мест. Здание на улице Свердлова, 9 в Кургане остается в системе образования», — говорится в ответе на сайте «Обратись».
Ранее курганцы просили в обращении, чтобы детсад №111 не закрывали, поскольку рядом построены новые многоквартирные дома у ТЦ «Рио» и возводятся дома на улице Кремлева. Горожане переживали, что мест в детсадах может не хватить при росте населения.
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