В Кургане назвали сроки начала строительства IT-технопарка в Заозерном

Строительство IT-технопарка в Кургане планируют начать в 2026 году. Он появится в Заозерном районе. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«Если ситуация позволит, в следующем году начнем строить IT-технопарк. В нем постараемся сосредоточить проекты и компетенции, развивающие IT-сферу, как третью опору экономики региона, наряду с промышленностью и АПК», — написал в своем telegram-канале Шумков.
Ранее глава региона сообщал, что до конца 2025 года будет получена проектная документация на строительство IT-технопарка. Местом для реализации проекта выбран Заозерный район. Шумков отмечал, что создание такого технопарка позволит открыть для молодежи новые перспективы по работе. Строительством объекта власти планируют заняться с привлечением инвесторов.
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