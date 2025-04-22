22 апреля 2025

В Кургане назвали сроки начала строительства IT-технопарка в Заозерном

IT-технопарк в Кургане начнут строить в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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IT-технопарк планируют строить в Заозерном районе
IT-технопарк планируют строить в Заозерном районе Фото:

Строительство IT-технопарка в Кургане планируют начать в 2026 году. Он появится в Заозерном районе. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. 

«Если ситуация позволит, в следующем году начнем строить IT-технопарк. В нем постараемся сосредоточить проекты и компетенции, развивающие IT-сферу, как третью опору экономики региона, наряду с промышленностью и АПК», — написал в своем telegram-канале Шумков. 

Ранее глава региона сообщал, что до конца 2025 года будет получена проектная документация на строительство IT-технопарка. Местом для реализации проекта выбран Заозерный район. Шумков отмечал, что создание такого технопарка позволит открыть для молодежи новые перспективы по работе. Строительством объекта власти планируют заняться с привлечением инвесторов

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Строительство IT-технопарка в Кургане планируют начать в 2026 году. Он появится в Заозерном районе. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.  «Если ситуация позволит, в следующем году начнем строить IT-технопарк. В нем постараемся сосредоточить проекты и компетенции, развивающие IT-сферу, как третью опору экономики региона, наряду с промышленностью и АПК», — написал в своем telegram-канале Шумков.  Ранее глава региона сообщал, что до конца 2025 года будет получена проектная документация на строительство IT-технопарка. Местом для реализации проекта выбран Заозерный район. Шумков отмечал, что создание такого технопарка позволит открыть для молодежи новые перспективы по работе. Строительством объекта власти планируют заняться с привлечением инвесторов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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