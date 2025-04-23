Это не Ситникова: врип главы Кургана Науменко сравнили с экс-мэром

В преддверии финального этапа выборов главы Кургана в кулуарах мэрии начали обсуждать сходства и различия между врип мэра Антоном Науменко и бывшим градоначальником Еленой Ситниковой. Инсайдеры с волнением ожидают процедуры выборов, вспоминая проблемное голосование, которое длилось пять часов. Источники URA.RU отмечают, что новому главе будет гораздо легче на посту.
Осведомители припомнили проблемы с выборами главы города, когда депутаты выбирали между Ситниковой и Романом Сергеечевым. «Как с Ситниковой уже не будет. Да и Науменко — не Ситникова. Его все поддерживают. У Науменко со всеми нормальные отношения. Ситникова же сложнее вникала в проблемы города, но раздавала советы по всем вопросам», — делятся с URA.RU источники из мэрии Кургана.
Журналисту разъяснили, что депутаты ожидают проведения подготовительных мероприятий перед заключительным этапом выборов. Подобная процедура была впервые применена во время избрания Елены Ситниковой на должность главы города Кургана — 7 июля 2021 года. Тогда проходило тайное голосование, где Ситникова вначале набрала 10 голосов, а ее соперник Роман Сергеечев получил 12 голосов.
В итоге секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Курганской области Александр Ильтяков предложил покинуть зал заседаний всем, кроме членов фракции «Единая Россия». Вскоре в здание администрации прибыл тогдашний вице-губернатор Владислав Кузнецов, который провел отдельные беседы с некоторыми депутатами фракции, как в индивидуальном порядке, так и в небольших группах за закрытыми дверями. Официально звучала версия, что депутаты не разобрались, где и как ставить галочки в бюллетене, потому и придется голосовать заново. К вечеру стало известно о решении провести повторное голосование. Итоги: Сергеечев — четыре голоса, Ситникова — 19.
Инсайдеры уверены, что повторения срыва выборов, когда их назначат, не ожидается. Депутаты сделали нужные выводы. Ведь тогда, в 2021 году, после депутатского бунта, когда против решения ЕР (поддержать Ситникову) голосовали однопартийцы, некоторые народные избранники лишились мандатов.
Со слов источников, депутаты сейчас ожидают распоряжений. Однако за день до предварительной даты финала никакой информации они не получили. Подобные установки депутаты якобы должны получить в день самих выборов, после чего с каждым поговорят отдельно.
Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат Курганской городской думы по поводу предстоящего тайного голосования. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. До финального этапа дошли два претендента — Антон Науменко и Алексей Кондратьев.
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