Уроженцы Кургана, в настоящее время проживающие в Стамбуле (Турция), улетели из города сразу после землетрясения. Экс-курганцы рассказали, как они и их знакомые встретили тряску. При этом они сообщили корреспонденту URA.RU, что их отъезд не связан с катаклизмом.
Наталья Ч. (данные изменены — прим.ред.) с семьей живут в одном из новых районов Стамбула. «В нашем районе толчки ощущались менее заметно, чем в других частях города. Однако, жители нашего квартала повыходили во дворы и опасались возвращаться в дома — на улице было многолюдно. Мы же улетаем из Стамбула на свадьбу родственницы, которая живет в другой стране», — рассказала бывшая землячка, находившаяся в зоне вылета аэропорта.
Женщина выслала фотографии от своих знакомых. Стамбульцы массово вышли на улицы из своих квартир в том районе, где живут экс-курганцы. Одна из подруг Натальи выслала снимок, как у нее из-за толчков расплескался суп из тарелки.
Ранее URA.RU сообщало, что у берегов Стамбула произошло два землетрясения с магнитудами 3,9 и 6,2. Подземные толчки в западной части Стамбула стало причиной беспокойства для многих жителей мегаполиса.
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