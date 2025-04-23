Бывшие курганцы улетели из Стамбула сразу после землетрясения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-курганцы рассказали, почему улетели из Стамбула сразу после толчков
Экс-курганцы рассказали, почему улетели из Стамбула сразу после толчков Фото:

Уроженцы Кургана, в настоящее время проживающие в Стамбуле (Турция), улетели из города сразу после землетрясения. Экс-курганцы рассказали, как они и их знакомые встретили тряску. При этом они сообщили корреспонденту URA.RU, что их отъезд не связан с катаклизмом.

Наталья Ч. (данные изменены — прим.ред.) с семьей живут в одном из новых районов Стамбула. «В нашем районе толчки ощущались менее заметно, чем в других частях города. Однако, жители нашего квартала повыходили во дворы и опасались возвращаться в дома — на улице было многолюдно. Мы же улетаем из Стамбула на свадьбу родственницы, которая живет в другой стране», — рассказала бывшая землячка, находившаяся в зоне вылета аэропорта.

Женщина выслала фотографии от своих знакомых. Стамбульцы массово вышли на улицы из своих квартир в том районе, где живут экс-курганцы. Одна из подруг Натальи выслала снимок, как у нее из-за толчков расплескался суп из тарелки.

Ранее URA.RU сообщало, что у берегов Стамбула произошло два землетрясения с магнитудами 3,9 и 6,2. Подземные толчки в западной части Стамбула стало причиной беспокойства для многих жителей мегаполиса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженцы Кургана, в настоящее время проживающие в Стамбуле (Турция), улетели из города сразу после землетрясения. Экс-курганцы рассказали, как они и их знакомые встретили тряску. При этом они сообщили корреспонденту URA.RU, что их отъезд не связан с катаклизмом. Наталья Ч. (данные изменены — прим.ред.) с семьей живут в одном из новых районов Стамбула. «В нашем районе толчки ощущались менее заметно, чем в других частях города. Однако, жители нашего квартала повыходили во дворы и опасались возвращаться в дома — на улице было многолюдно. Мы же улетаем из Стамбула на свадьбу родственницы, которая живет в другой стране», — рассказала бывшая землячка, находившаяся в зоне вылета аэропорта. Женщина выслала фотографии от своих знакомых. Стамбульцы массово вышли на улицы из своих квартир в том районе, где живут экс-курганцы. Одна из подруг Натальи выслала снимок, как у нее из-за толчков расплескался суп из тарелки. Ранее URA.RU сообщало, что у берегов Стамбула произошло два землетрясения с магнитудами 3,9 и 6,2. Подземные толчки в западной части Стамбула стало причиной беспокойства для многих жителей мегаполиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...