23 апреля 2025

Силовики нагрянули с обысками к экс-сотруднице курганского госучреждения из-за аферы с лесом. Инсайд

Курганские силовики раскрыли аферу с рубкой леса на сотни тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области незаконно вырубили лес на 420 тысяч рублей
В Курганской области незаконно вырубили лес на 420 тысяч рублей Фото:

Курганские силовики вскрыли аферу на сотни тысяч рублей, связанную с вырубкой леса в Макушинском округе. Бывшая сотрудница госучреждения, которая работала в управлении лесами, использовала чужой паспорт для оформления документов — дома у нее прошли обыски. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Молодая девушка из города Макушино, получив опыт работы с лесом в госучреждении, решилась на аферу. Взяв копию паспорта знакомого, она оформила заявку в профильный департамент на вырубку леса», — сообщили источники. У нее прошли дома обыски — были найдены документы, изъяты ноутбук и компьютер.

Заявка по чужому паспорту была одобрена департаментом природных ресурсов еще в 2021 году. Это позволило 25-летней экс-сотруднице курганского ГКУ по полученному разрешению вместе с группой подельников вырубить лес более чем на 420 тысяч рублей. Силовики возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений группой лиц в особо крупном размере.

Редакция обратилась за комментариями к представителям полиции. Ответ ожидается. Также направлен запрос представителям департамента, на который редакция также ждет ответа.

Ранее в Курганской области уже возбуждались уголовные дела, связанные с махинациями в лесной отрасли. В 2023 году несколько руководителей лесозаготовительных предприятий предстали перед судом по обвинению в мошенничестве при поставках древесины на оборонный завод, ущерб по этому делу оценивался в десятки миллионов рублей.

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Курганские силовики вскрыли аферу на сотни тысяч рублей, связанную с вырубкой леса в Макушинском округе. Бывшая сотрудница госучреждения, которая работала в управлении лесами, использовала чужой паспорт для оформления документов — дома у нее прошли обыски. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Молодая девушка из города Макушино, получив опыт работы с лесом в госучреждении, решилась на аферу. Взяв копию паспорта знакомого, она оформила заявку в профильный департамент на вырубку леса», — сообщили источники. У нее прошли дома обыски — были найдены документы, изъяты ноутбук и компьютер. Заявка по чужому паспорту была одобрена департаментом природных ресурсов еще в 2021 году. Это позволило 25-летней экс-сотруднице курганского ГКУ по полученному разрешению вместе с группой подельников вырубить лес более чем на 420 тысяч рублей. Силовики возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений группой лиц в особо крупном размере. Редакция обратилась за комментариями к представителям полиции. Ответ ожидается. Также направлен запрос представителям департамента, на который редакция также ждет ответа. Ранее в Курганской области уже возбуждались уголовные дела, связанные с махинациями в лесной отрасли. В 2023 году несколько руководителей лесозаготовительных предприятий предстали перед судом по обвинению в мошенничестве при поставках древесины на оборонный завод, ущерб по этому делу оценивался в десятки миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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