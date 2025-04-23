Власти назвали дату старта сезона электросамокатов в Тюмени

В Тюмени сезон аренды электросамокатов будет запущен до конца апреля 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Старт сезона проката электросамокатов запланирован до конца апреля. Его запустят исключительно после нанесения разметки парковок по всему городу», — пояснили в мэрии.
Вместе с тем правила аренды самокатов в этом году также подверглись изменениям. В городе организуют порядка тысячи новых парковочных мест для СИМов, и введут ограничения по скорости до 10 км/ч вне зоны велодорожек.
Что касается медленных зон, то на данный момент их количество составляет 100 локаций. Вместе с тем предусмотрены и 32 места полного запрета использования электросамокатов. Власти добавили, что их перечень будет увеличиваться.
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