Запрет на посещение лесов в Тюменской области официально продлили

В Тюменской области официально продлили противопожарный режим до 15 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Соответсвующее постановление подписал губернатор
Соответсвующее постановление подписал губернатор Фото:

Противопожарный режим в Тюменской области официально продлили до 15 мая. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Продлеваем действие особого противопожарного режима до 15 мая. Остаются под запретом посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачных и приусадебных участках. Соответствующее постановление подписал по итогам президиума правительства», — поделился подробностями глава региона.

Также Александр Моор добавил, что за этот сезон в Тюменской области зафиксировали более 50 ландшафтных пожаров. При этом в регионе жарких дней было немного. Основная причина возгораний — человек. 

Ранее сообщалось о подготовке проекта постановления правительства региона о продлении пожароопасного режима. Во время его действия гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.

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Противопожарный режим в Тюменской области официально продлили до 15 мая. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. «Продлеваем действие особого противопожарного режима до 15 мая. Остаются под запретом посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачных и приусадебных участках. Соответствующее постановление подписал по итогам президиума правительства», — поделился подробностями глава региона. Также Александр Моор добавил, что за этот сезон в Тюменской области зафиксировали более 50 ландшафтных пожаров. При этом в регионе жарких дней было немного. Основная причина возгораний — человек.  Ранее сообщалось о подготовке проекта постановления правительства региона о продлении пожароопасного режима. Во время его действия гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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