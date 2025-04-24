Запрет на посещение лесов в Тюменской области официально продлили

Противопожарный режим в Тюменской области официально продлили до 15 мая. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Продлеваем действие особого противопожарного режима до 15 мая. Остаются под запретом посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачных и приусадебных участках. Соответствующее постановление подписал по итогам президиума правительства», — поделился подробностями глава региона.
Также Александр Моор добавил, что за этот сезон в Тюменской области зафиксировали более 50 ландшафтных пожаров. При этом в регионе жарких дней было немного. Основная причина возгораний — человек.
Ранее сообщалось о подготовке проекта постановления правительства региона о продлении пожароопасного режима. Во время его действия гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.
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