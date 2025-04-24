В Тюменской области началась посевная

Первые поля начали обрабатывать в Ярковском районе
В Тюменской области стартовала посевная кампания. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. Первыми обрабатывать поля начали в Ярковском районе.
«В нашем регионе стартовала посевная кампания. Первым стал Ярковский район. ООО „Агрофирма Междуречье“ приступила к посеву однолетних трав на площади порядка 50 гектаров», — рассказал губернатор.
Он отметил, что всего в 2025 году в Тюменской области планируют засеять 996 000 гектаров. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 11 000.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!