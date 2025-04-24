24 апреля 2025

В Тюменской области началась посевная

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Первые поля начали обрабатывать в Ярковском районе
Первые поля начали обрабатывать в Ярковском районе Фото:

В Тюменской области стартовала посевная кампания. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. Первыми обрабатывать поля начали в Ярковском районе.

«В нашем регионе стартовала посевная кампания. Первым стал Ярковский район. ООО „Агрофирма Междуречье“ приступила к посеву однолетних трав на площади порядка 50 гектаров», — рассказал губернатор.

Он отметил, что всего в 2025 году в Тюменской области планируют засеять 996 000 гектаров. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 11 000.

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В Тюменской области стартовала посевная кампания. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. Первыми обрабатывать поля начали в Ярковском районе. «В нашем регионе стартовала посевная кампания. Первым стал Ярковский район. ООО „Агрофирма Междуречье“ приступила к посеву однолетних трав на площади порядка 50 гектаров», — рассказал губернатор. Он отметил, что всего в 2025 году в Тюменской области планируют засеять 996 000 гектаров. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 11 000.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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