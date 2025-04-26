26 апреля 2025
25 апреля 2025

Роспотребнадзор дал советы по выживанию вахтовиков на Крайнем Севере

Роспотребнадзор: на вахте в районах Крайнего Севера нужно больше есть и спать
© Служба новостей «URA.RU»
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На Сабетте расположены предприятия, где работа возможна только вахтовым методом
На Сабетте расположены предприятия, где работа возможна только вахтовым методом Фото:

День вахтовика в России отмечается неофициально — на страницах календаря нет такого профессионального праздника. Тем не менее, 27 апреля принято поздравлять специалистов, которые длительное время работают вдали от дома. Вахтовики часто трудятся в экстремальных условиях, например, на месторождениях Арктики. О том, как вахтовому рабочему не навредить своему здоровью, рассказывает Роспотребнадзор ЯНАО.

«Работа на вахте — это большой стресс с точки зрения здоровья. Человек нервничает, перерабатывает, у него нарушается цикл сна-бодрствования. Плюс он находится в тесном контакте с другими людьми, а его доступ к медицинской помощи может быть ограничен. В таких условиях риск подхватить инфекцию только растет», — рассказывают в надзорном ведомстве.

Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, работники вахты испытывают серьезную физиологическую нагрузку в районах Крайнего Севера. Это связано с попыткой перестройки и приспособления организма в необычных и крайне неблагоприятных для человека природных условиях. Поэтому специалисты дают несколько важных рекомендаций.

  • Важно соблюдать сбалансированное питание. Нельзя ограничивать свой рацион, экономя на потреблении мясных и рыбных блюд, а также на молочных продуктах, свежих овощах и фруктах. При этом важно ограничить потребление соли, чтобы снизить риск отеков и давления.
  • Вахтовый рабочий должен соблюдать питьевой режим. Рекомендуется пить воду не менее полутора-двух литров в день.
  • Если работа не связана с физической активностью, следует находить время для нее. Даже простая прогулка по территории вахтового поселка поможет улучшить циркуляцию крови и общее самочувствие.
  • Необходимо как следует высыпаться. Из-за полярной ночи и ночных смен иногда сложно поддерживать нормальный график отдыха. Поэтому специалисты рекомендуют специальные маски для сна и затемняющие шторы.
  • Стараться следить за своим психоэмоциональным состоянием. Многие вахтовые рабочие испытывают стресс из-за больших перегрузок, труда на сложных и ответственных участках в условиях арктического холода и ветра. Вахтовикам не хватает полноценных выходных дней, им приходится постоянно находиться среди людей, в том числе на территории общежития или в вагончиках. Стресс может влиять на здоровье, поэтому стоит находить способы расслабиться и снять напряжение, например, через медитацию или хобби.
  • Кроме этого, вахтовые рабочие должны проходить ежегодную диспансеризацию. Это помогает выявить профессиональные заболевания на ранней стадии.

Иногда вахтовики сами дают дельные советы, в том числе по выбору работодателя. Труд вахтовым методом может быть выгодным и интересным, но требует тщательной подготовки и проверки всех условий.

На Ямале профессиональный праздник отмечают около 160 тысяч вахтовиков. То есть  почти 40% от числа занятого населения округа трудятся на производстве и в организациях вахтами.

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День вахтовика в России отмечается неофициально — на страницах календаря нет такого профессионального праздника. Тем не менее, 27 апреля принято поздравлять специалистов, которые длительное время работают вдали от дома. Вахтовики часто трудятся в экстремальных условиях, например, на месторождениях Арктики. О том, как вахтовому рабочему не навредить своему здоровью, рассказывает Роспотребнадзор ЯНАО. «Работа на вахте — это большой стресс с точки зрения здоровья. Человек нервничает, перерабатывает, у него нарушается цикл сна-бодрствования. Плюс он находится в тесном контакте с другими людьми, а его доступ к медицинской помощи может быть ограничен. В таких условиях риск подхватить инфекцию только растет», — рассказывают в надзорном ведомстве. Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, работники вахты испытывают серьезную физиологическую нагрузку в районах Крайнего Севера. Это связано с попыткой перестройки и приспособления организма в необычных и крайне неблагоприятных для человека природных условиях. Поэтому специалисты дают несколько важных рекомендаций. Иногда вахтовики сами дают дельные советы, в том числе по выбору работодателя. Труд вахтовым методом может быть выгодным и интересным, но требует тщательной подготовки и проверки всех условий. На Ямале профессиональный праздник отмечают около 160 тысяч вахтовиков. То есть  почти 40% от числа занятого населения округа трудятся на производстве и в организациях вахтами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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