Роспотребнадзор дал советы по выживанию вахтовиков на Крайнем Севере

День вахтовика в России отмечается неофициально — на страницах календаря нет такого профессионального праздника. Тем не менее, 27 апреля принято поздравлять специалистов, которые длительное время работают вдали от дома. Вахтовики часто трудятся в экстремальных условиях, например, на месторождениях Арктики. О том, как вахтовому рабочему не навредить своему здоровью, рассказывает Роспотребнадзор ЯНАО.
«Работа на вахте — это большой стресс с точки зрения здоровья. Человек нервничает, перерабатывает, у него нарушается цикл сна-бодрствования. Плюс он находится в тесном контакте с другими людьми, а его доступ к медицинской помощи может быть ограничен. В таких условиях риск подхватить инфекцию только растет», — рассказывают в надзорном ведомстве.
Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, работники вахты испытывают серьезную физиологическую нагрузку в районах Крайнего Севера. Это связано с попыткой перестройки и приспособления организма в необычных и крайне неблагоприятных для человека природных условиях. Поэтому специалисты дают несколько важных рекомендаций.
- Важно соблюдать сбалансированное питание. Нельзя ограничивать свой рацион, экономя на потреблении мясных и рыбных блюд, а также на молочных продуктах, свежих овощах и фруктах. При этом важно ограничить потребление соли, чтобы снизить риск отеков и давления.
- Вахтовый рабочий должен соблюдать питьевой режим. Рекомендуется пить воду не менее полутора-двух литров в день.
- Если работа не связана с физической активностью, следует находить время для нее. Даже простая прогулка по территории вахтового поселка поможет улучшить циркуляцию крови и общее самочувствие.
- Необходимо как следует высыпаться. Из-за полярной ночи и ночных смен иногда сложно поддерживать нормальный график отдыха. Поэтому специалисты рекомендуют специальные маски для сна и затемняющие шторы.
- Стараться следить за своим психоэмоциональным состоянием. Многие вахтовые рабочие испытывают стресс из-за больших перегрузок, труда на сложных и ответственных участках в условиях арктического холода и ветра. Вахтовикам не хватает полноценных выходных дней, им приходится постоянно находиться среди людей, в том числе на территории общежития или в вагончиках. Стресс может влиять на здоровье, поэтому стоит находить способы расслабиться и снять напряжение, например, через медитацию или хобби.
- Кроме этого, вахтовые рабочие должны проходить ежегодную диспансеризацию. Это помогает выявить профессиональные заболевания на ранней стадии.
Иногда вахтовики сами дают дельные советы, в том числе по выбору работодателя. Труд вахтовым методом может быть выгодным и интересным, но требует тщательной подготовки и проверки всех условий.
На Ямале профессиональный праздник отмечают около 160 тысяч вахтовиков. То есть почти 40% от числа занятого населения округа трудятся на производстве и в организациях вахтами.
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